Яма на яме и арматура сквозь асфальт: какие дороги Волгограда залатают первыми после зимы

Самые проблемные участки начнут "латать" уже в конце марта. Фото: Екатерина СИМОХИНА

По традиции в Волгограде снег сошел вместе с асфальтом, и началась беспощадная борьба водителей с бездорожьем. Вместе с камнями из под колес летят эпитеты из машин. Власти Волгограда все слышат, поэтому уже сегодня, несмотря на мороз, отправили межведомственную комиссию обследовать дороги. Уже проверили объекты Краснооктябрьском и Дзержинском районах. Задача на сегодня – выявить самые проблемные участки в городе, которые требуют первоочередного ремонта. Корреспондент «КП-Волгоград» отправился с коммунальщиками на «смотрины» убитых после зимы дорог.

- До конца недели мы будем обследовать городские магистрали, информацию о проблемных участках передаем в «Комдорстрой» и МБУ «Северное», а они к понедельнику, 15 марта, должны подсчитать затраты и предоставить смету – сколько надо средств, чтобы выполнить первоочередной ямочный ремонт в Волгограде, - поясняет замглавы Волгограда Сергей Разумный.

Обещают учесть и нарекания водителей и пожелания пешеходов.

ВТОРУЮ ПРОДОЛЬНУЮ ЖДЕТ РЕМОНТ КАРТАМИ

Вот, например, улица Лермонтова. Этот участок Второй Продольной магистрали весь в ямах да ухабах.

В таком отвратительном состоянии сейчас улица Лермонтова - участок Второй Продольной. Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Здесь идет большой поток транспорта, соответственно большая нагрузка на дорожное полотно, плюс климатические условия – этой зимой было много перепадов от минусовых температур к плюсовым. Последствия вы видите, - показывает на покореженную дорогу главный «транспортник» города.

Здесь срочно нуждается в ремонте участок от улицы Рокоссовского до улицы Еременко – в общей сложности надо залатать порядка 200 погонных метров.

МОСТ НА МЕНДЕЛЕЕВА ЖДЕТ КАПИТАЛЬНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ

Или вот, улица Менделеева. Покрытие на путепроводе вообще трудно назвать дорогой. Ямы такой глубины, что из них уже торчит наружу металлическая арматура конструкции моста.

Ямы на улице Менделеева точно не по ГОСТу. А еще из них торчит железная арматура. Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Это те улицы, которые мы будем ремонтировать в первую очередь. Они не попали в этом году в программу «Безопасные и качественные дороги», но оставлять их в таком виде нельзя. Поэтому будем латать, - поясняет Разумный.

- Ремонтировать будем картами. Делаем так, чтобы покрытие представляло собой сплошную проезжую часть, - добавляет заместитель руководителя МУ «Комдорстрой» Александр Хабаров.

Деньги на этот ремонт выделяют из областного и муниципального бюджета Волгограда - в рамках бюджета на содержание улично-дорожной сети. Конечно, он не резиновый. И власти признают, что путепроводу на Менделеева ямочный ремонт уже не поможет, здесь нужны капитальные вложения.

- Для приведения в нормативное состояние данного участка необходимы работы по укреплению отдельных элементов путепровода, сопряженных с проезжей частью, - комментируют в администрации Волгограда. - В частности, требуется полная замена защитного бетонного слоя и арматурной сетки, на которые затем укладывается дорожное покрытие. При этом состояние капитальных конструкций сооружения находится в удовлетворительном состоянии и не требует замены.

Путепровод ждет капитальная реконструкция. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Поэтому мэрия уже подготовила проект его капитальной реконструкции и планирует попасть в федеральную программу, чтобы работы профинансировали в рамках нацпроекта.

КРУГОВОЕ ДВИЖЕНИЕ У ОНКОЦЕНТРА

На улице Землячки (возле онкоцентра) тоже не дорога, а полоса препятствий. Последний раз здесь был ремонт в 2015 году, с тех пор на дороге уже сотни латок. И новых ям между ними. Сейчас самые большие ямы зальют литым асфальтом. А до конца года планируют полностью переделать Т-образный перекресток Землячки и проезда Дорожников. Здесь сделают круговое движение и уберут светофоры для повышения пропускной способности, расширят проезжую часть. А также поставят остановку и построят тротуары.

На Землячки латка на латка, а между ними - ямы. Здесь в этом году не только поменяют асфальт, но и схему движения. Фото: Екатерина СИМОХИНА

На пересечении Землячки и проезда Дорожников появится круговое движение. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Отметим, что, как только в Волгограде потеплеет, начнется и ремонт магистралей, которые в этом году попали в программу «БКД». Ряд тендеров (один на 350 миллионов рублей – на капремонт дорог, второй – на 150 миллионов – на строительство новых магистралей) уже провели, договоры подписаны и подрядчики приступят к работам уже в ближайшее время.

Как раз в рамках этой программы отремонтируют дорогу, на которую жалуются все водители - проспект Жукова. Правда, обновят его не на всем протяжении, а пока только на участке от улицы Рокоссовского до трамвайных путей на Каспийской.

- Единичные дефекты, образовавшиеся на других участках проспекта Жукова, будут устранены МБУ «Северное» в рамках текущего содержания объекта, - пояснили в мэрии.