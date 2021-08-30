Ехали с соревнований: появились подробности ДТП на трассе Волгоград-Москва, в котором погибли спортсмены

Волгоградские спортсмены опубликовали совместное фото из автомобиля за несколько частов до трагедии. Фото: www.instagram.com/viktor_kostyuk_34/.

Команда спортсменов из Волгограда погибла в страшной аварии сегодня утром на трассе в Новоаннинском районе. На 717-м километре автодороги «Тамбов-Волгоград-Астрахань» автомобиль «Toyota Camry» вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с цементовозом. В иномарке находились 4 человека, трое из которых погибли на месте. Четвертый пострадавший скончался в Новоаннинской Центральной районной больнице. Все они были спортсмены по единоборствам, рассказал корреспонденту «КП-Волгоград» знакомый волгоградцев.

В «Camry» ехали призер чемпионата России по кикбоксингу Табриз Исмаилов, мастер спорта и тренер по грэпплингу Аманат Хамзин, тренер по боксу Валерий Костюк, мастер спорта по рукопашному бою и мастер спорта по жиму лежа Виктор Костюк. Молодые люди возвращались из Твери, где принимали участие во Всероссийских соревнованиях по универсальному бою, посвященные памяти олимпийского чемпиона по дзюдо Сергея Новикова. Волгоградская команда на турнире заняла первое место. После триумфального выступления ребята опубликовали совместное фото из салона «Camry» с подписью «Тренер, мастера спорта по универсальному бою» едут домой. Но по дороге случилась трагедия. Виктор и Валерий также работали фитнес-тренерами в «Alex Fitness».

- Друзья! Поступает очень много вопросов относительно случившегося… Комментировать это не в наших силах. Мы не верим… Мир лишился лучших людей и тренеров! Выражаем соболезнования родным, - появилось сообщение на странице «Alex Fitness» в Instagram.

Соболезнуют родным и близким ребят их коллеги. «Наши ребята с зала разбились сегодня в аварии», «Весь зал соболезнует родным», «Не хочу в это верить» - пишут волгоградцы в социальных сетях.

Напомним, авария произошла утром 30 августа. 3 человека погибли на месте происшествия, водителей иномарки и цементовоза доставили в больницу, среди них был Виктор Костюк. Но спасти его не удалось.

- Медики предприняли все усилия по его спасению, однако полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

В пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области сообщили, что на молодого человека с апреля прошлого года было оформили 53 протокола за нарушения правил дорожного движения, большинство – за превышение скорости.

Состояние водителя цементовоза, который находится в Михайловской ЦРБ, медики оценивают, как средней тяжести.

Напомним, 30 апреля в страшной аварии на Ставрополье разбилась баскетбольная команда девочек из Волгограда, которая ехала на турнир в Черкесск. Микроавтобус с детьми попал под рухнувшую фуру, в которую влетела отечественная легковушка ВАЗ-2109. Погибли 5 баскетболисток 12-14 лет, еще 10 человек пострадали. Суд арестовал водителя ВАЗ-2109 Максима Ларионова. Под домашний арест отправили Руслана Нахметова, водителя микроавтобуса, в котором ехали дети, и директора СШОР №2 Татьяну Астафьеву. Волгоградская прокуратура выявила грубейшие нарушения при перевозке детей на дальнее расстояние.