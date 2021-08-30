Под Волгоградом в страшной аварии с цементовозом погибли 3 человека

Сегодня утром, 30 августа, в Новоаннинском районе Волгоградской области произошла жуткая авария. В 7.35 на 717-м километре трассы «Тамбов-Волгоград-Астрахань» автомобиль «Toyota Camry» пошел на обгон, выскочил на встречку, где лоб в лоб столкнулся с цементовозом. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области, трое пассажиров иномарки погибли на месте происшествия. Им было 24, 26 и 67 лет.

- Водители обоих транспортных средств с тяжелыми травмами доставлены в больницу, - отметили в региональном Главке МВД.

Известно, что водитель «Toyota Camry» был злостным нарушителем правил дорожного движения. За 1,5 года он получил 53 штрафа, большинство из которых за превышение скорости.

На месте происшествия работают спасатели, инспекторы ДПС, следственно-оперативная группа полиции. Выясняются все обстоятельства трагедии.