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Происшествия30 августа 2021 10:11

Виновник смертельной аварии на трассе Волгоград-Москва - злостный нарушитель правил дорожного движения

26-летний парень за 1,5 года получил 53 штрафа, большинство из которых за превышение скорости
Эдуард ПальгуновЭдуард Пальгунов
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Кадр с видео ГУ МВД России по Волгоградской области

Кадр с видео ГУ МВД России по Волгоградской области

Сегодня утром в Новоаннинском районе Волгоградской области произошла авария с тремя погибшими. Автомобиль «Toyota Camry» лоб в лоб столкнулся с цементовозом. Происшествие случилось на 717-м километре трассы «Тамбов-Волгоград-Астрахань» из-за вылетевшей на встречку иномарки, за ее рулем был 26-летний парень. Молодой человек является злостным нарушителем правил дорожного движения.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области, водитель с апреля прошлого года по настоящее время имеет 53 протокола, 9 штрафов он до сих пор не оплатил. Большую часть наказаний парень получил за превышение скорости. Последний штраф ему выписали 19 августа.

Сейчас водитель «Toyota Camry», как и мужчина, управлявший цементовозом, в тяжелом состоянии находятся в больнице. Погибли пассажиры иномарки, которым было 24 года, 26 лет и 57 лет. На месте происшествия – оно случилось на мосту через реку Бузулук – продолжают работать инспекторы ГИБДД, следственно-оперативная группа полиции и сотрудники МЧС.

Видео с места смертельной аварии в Волгоградской области, в которой столкнулись иномарка и цементовоз
Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области