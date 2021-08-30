Виновник смертельной аварии на трассе Волгоград-Москва - злостный нарушитель правил дорожного движения

Кадр с видео ГУ МВД России по Волгоградской области

Сегодня утром в Новоаннинском районе Волгоградской области произошла авария с тремя погибшими. Автомобиль «Toyota Camry» лоб в лоб столкнулся с цементовозом. Происшествие случилось на 717-м километре трассы «Тамбов-Волгоград-Астрахань» из-за вылетевшей на встречку иномарки, за ее рулем был 26-летний парень. Молодой человек является злостным нарушителем правил дорожного движения.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области, водитель с апреля прошлого года по настоящее время имеет 53 протокола, 9 штрафов он до сих пор не оплатил. Большую часть наказаний парень получил за превышение скорости. Последний штраф ему выписали 19 августа.

Сейчас водитель «Toyota Camry», как и мужчина, управлявший цементовозом, в тяжелом состоянии находятся в больнице. Погибли пассажиры иномарки, которым было 24 года, 26 лет и 57 лет. На месте происшествия – оно случилось на мосту через реку Бузулук – продолжают работать инспекторы ГИБДД, следственно-оперативная группа полиции и сотрудники МЧС.