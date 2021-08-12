Под Волгоградом жителей хутора эвакуировали из-за крупного лесного пожара

Фото: Архив ГУ МЧС России по Волгоградской области

Крупный лесной пожар возник в хуторе Каменночерновский Даниловского района. С огнем в данный момент борются более 80 человек и 24 единицы техники. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Волгоградской области. Площадь, которая охвачена пламенем, уточняется. Угрозы населенным пунктам пока нет. Однако ситуация может ухудшиться, в том числе из-за усиления ветра. Власти региона приняли решение провести эвакуацию местных жителей.

В областной администрации состоялось оперативное совещания из-за пожара в Даниловском районе. Губернатор Андрей Бочаров поставил профильным службам задачу эвакуировать жителей хутора Каменночерновский в пункт временного размещения, его развернули в хуторе Лобойково. Также необходимо увеличить силы и средства на случай усиления пожара. Координацию вопросов межведомственного взаимодействия будет осуществлять первый заместитель главы региона Валерий Бахин, сообщили в областной администрации.

На данный момент известно, что жертв и пострадавших при ЧП в Даниловском районе нет.

В Волгоградской области продолжает особый противопожарный режим. До конца августа жителям и гостям региона запретили посещать леса, чтобы избежать пожаров в зеленных массивах. Однако они вспыхивают не первый день. 9 августа степь горела в Дубовском районе, полностью ликвидировали пожар спасатели только на следующее утро. 10 августа в Михайловском районе горела сухая трава. В этот же день ландшафтный пожар бушевал в Иловлинском районе. Случился он из-за пастуха, который бросил сигарету в траву. А в среду в Волгограде огонь уничтожил несколько строений в СНТ.