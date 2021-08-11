50 человек тушат пожар в дачном обществе в Волгограде

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области

Сегодня днем, 11 августа, в Волгограде крупный пожар возник в дачном обществе. Сообщение о возгорании диспетчерам поступило в 14.51. В СНТ «Металлург» в Краснооктябрьском районе загорелись 5 хозяйственных построек, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МЧС России по Волгоградской области. К тушению пожара привлекли 50 человек личного состава и 16 единиц техники.

Огнеборцы продолжают справляться с пламенем. В 16.00 огонь был локализован. Известно, что обошлось без пострадавших и жертв. Причина пожара устанавливается.

Спасатели напоминают о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности. За последние 2 дня в регионе случились крупные ландшафтные пожары. 9 августа горела степь в Дубовском районе, накануне полыхала сухая трава под Михайловкой.