В Волгоградской области до конца лета запретили посещать леса

В регионе продлили запрет на посещения лесов, чтобы предотвратить пожары Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Идет уже последний месяц лета, а жара в Волгоградской области по-прежнему не ослабевает. При таких погодных условиях сохраняется угроза распространения лесных и ландшафтных пожаров. Поэтому в регионе решили продлить запрет на посещение лесов до 30 августа включительно. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в облкомприроды.

При этом волгоградцы часто нарушают правила пожарной безопасности в зеленых массивах. В этом году в лесничествах региона прошло уже более 12 тысяч рейдов. Было составлено около 100 административных протоколов. Общая сумма наложенных на граждан, должностных и юридических лиц штрафов составляет 855 тысяч рублей.

Напомним, с 18 мая на территории Волгоградской области действует особый противопожарный режим. В последние дни сохраняется высокая и чрезвычайная пожароопасность.