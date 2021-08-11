В Волгоградской области пастух случайно спалил степь

По вине пастуха загорелась трава на площади в 10 гектаров. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Виновного во вчерашнем пожаре в Иловлинском районе Волгоградской области нашли полицейские. Им оказался пастух, который курил в поле во время выпаса скота. Напомним, 10 августа в 3 километрах от хутора Озерки загорелась сухая трава. Пожар охватил площадь в 10 гектаров. К счастью из-за неосторожного обращения с огнем никто не пострадал.

Полицейские приехали на место пожара в Иловлинский район, потому что могла возникнуть необходимость эвакуировать жителей ближайших поселков из-за пожара. Но это не понадобилось. После тушения возгорания, специалисты определили его причину – неосторожное обращение с огнем. В ходе проверки сотрудники полиции установили 40-летнего местного жителя, который работает пастухом. По его словам, он пас скот и курил, а, уже когда ушел с этого места, увидел задымление травы. Но не придал этому значения. Из-за непотушенной сигареты пожар разросся до 10 гектаров.

Полиция передаст материалы проверки в волгоградское управление МЧС России для принятия решения.