Под Волгоградом горит степь рядом с хуторами

Пожар площадью 20 гектаров тушат рядом с хуторами в Дубовском районе. Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области

Сегодня в 17:50 стало известно о пожаре в Дубовском районе Волгоградской области. Загорелась трава между хуторами Бойкие дворики и Спартак. Как «КП-Волгоград» сообщили в МЧС, площадь огня – 20 гектаров. Тушение возгорания осложняют сильные порывы ветра. Погибших и пострадавших нет.

На месте ЧП работают два пожарно-спасательных расчета, добровольные пожарные команды, пожарные расчеты противопожарной службы Волгоградской области, лесники, а также местная сельскохозтехника и полицейские. Чтобы следить за пожаром в 20 гектаров с воздуха в Дубовском районе специалисты используют беспилотники, а на земле им помогают квадроциклы. В МЧС по Волгоградской области уточнили, что пожар не угрожает населенным пунктам Бойкие дворики и Спартак. Специалисты произвели опашку хуторов по периметру. Тушение возгорания осложняет сильный ветер, сегодня порывы достигают 11-16 м/с. Причину пожара в Дубовском районе предстоит установить.

На месте ЧП работают два пожарно-спасательных расчета, добровольцы, пожарные расчеты противопожарной службы Волгоградской области, лесники, сельскохозтехника и полицейские. Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области

В Главном управлении МЧС России по Волгоградской области сообщили, что за последние два дня огнеборцам пришлось ликвидировать более 70 возгораний сухой растительности. Поэтому они призывают жителей строго соблюдать требования пожарной безопасности в природных условиях и на приусадебных участках. В случае возгорания звоните «101».