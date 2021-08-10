В Михайловке более четырех часов горит сухая трава

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области

Рядом с городом Михайловка Волгоградской области сегодня загорелась сухая трава. Ландшафтный пожар вспыхнул в районе хутора Большой. Сообщение о ЧП на пульт диспетчеров поступило в 12.17. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону, на месте работают пожарно-спасательные расчеты 30-й Пожарно-спасательной части, 1-го отряда ФПС по Волгоградской области, 68-ой пожарной части, 71-ой пожарной части поселка Панфилова.

Сухая трава в Михайловке горит более четырех часов. На одном из участков тушения в 14.20 огонь был локализован. Сейчас пожарные проводят проливку отдельных очагов. Погибших и пострадавших нет. Огонь не угрожает жилым домам населенных пунктов. Причина пожара устанавливается.

Напомним, накануне сильный ландшафтный пожар бушевал в Дубовском районе между хуторами Бойкие дворики и Спартак. Полная ликвидация последствий возгорания была объявлена только сегодня в 08.00.

В Волгоградской области стоит экстремально жаркая погода, температура воздуха достигает 43-х градусов. Из-за метеоусловий в регионе продлили запрет на посещение лесов. Спасатели просят соблюдать правила пожарной безопасности.