Директора лодочной станции в Волгограде осудили на 4 года за гибель 11 человек на катамаране

Суд наказал Леонида Жданова условным сроком. Фото: Объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.

В Волгограде огласили приговор в отношении владельца лодочной станции Леонида Жданова. Его признали одним из виновных в трагедии на Волге, которая случилась в июне 2018 года и унесла жизни 11 человек. Мужчина был генеральным директором ООО «Пристань». Ворошиловский районный суд решил, что Леонид Жданов не обеспечил контроль за выходом в плавание и возвращением на базу катамарана «Елань-12», его исправностью, наличием у судоводителей обязательных документов, их физическим состоянием, за соблюдением норм пассажировместимости и грузоподъемности. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

В результате 11 июня 2018 года Дмитрий Хахалев – отсидевший за хулиганство и изнасилование бывший глава Калачевского района – без навыков судовождения и удостоверения на право управления маломерным судном отправился в плавание. На борту его катамарана «Елань-12» было 15 пассажиров, хотя его максимальная вместимость – 11 человек. Вдобавок Хахалев был пьяным. В тот роковой вечер на катамаране экс-чиновника собрались его друзья-гаишники с семьями: отмечали день рождения. В ночное время при пересечении акватории Волги Хахалев без включенных ходовых огней на катамаране столкнулся с теплоходом «Капитан Вечеркин». В результате ЧП погибли 11 человек, в том числе сам скандальный чиновник. 5 пассажиров выжили.

Вечером и ночью 2018 года в Волге напротив интерактивного музея была масштабная спасательная операция Фото: Екатерина СИМОХИНА

Если бы экс-глава Калачевского района остался жив, его бы судили за отсутствие разрешения на выход судна в плавание, управление в нетрезвом виде, превышение числа пассажиров, отсутствие навыков управления судном.

В уголовном деле оказались еще три фигуранта, которые дождались приговора. Кроме Леонида Жданова, это сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам. Сергей Петров и Елена Белякова получили по 3 года колонии.

После столкновения с теплоходом катамаран Хахалева пошел под воду. Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Со дня трагедии на Волги прошло 3 года. Все это время Леонид Жданов добивался оправдательного приговора. Он не считал себя виновным в смерти 11 человек, которые отправились в плавание с пьяным капитаном. В июне 2020-го бывшего директора ООО «Пристань» оправдали. Однако через 3 месяца Жданов снова стал подсудимым. Оправдательный приговор обжаловала прокуратура.

Решение вынес Ворошиловский районный суд. Фото: Объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.

Сегодня, 16 июля, суд наказал Леонида Жданова лишением свободы на срок 4 года условно. Также ему запретили в течение двух лет заниматься вспомогательной деятельностью, связанной с водным транспортом. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.