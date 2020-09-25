«Оправдательный приговор отменить»: лодочника вновь будут судить за гибель 11-ти человек на Волге

Прокуратура настаивает на том, что Леонид Жданов причастен к трагедии на Волге. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Леонид Жданов – владелец лодочной станции «Пристань», с которой в июне 2018-го отправился в последний путь катамаран «Елань», вновь оказался на скамье подсудимых. Сегодня, 25 сентября 2020 года, вердикт по его уголовному делу пересматривали в Волгоградском областном суде. И ведь прокуратура все-таки добилась того, что лодочника будут судить заново.

«Оправдательный приговор отменить, уголовное дело направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции», - гласит вердикт областного суда.

При этом в пресс-слежбу суда уточняют, что оправдательный приговор Жданову обжаловала не только прокуратура, но и адвокат Хахалева (владельца катамарана, который был за штурвалом в момент столкновения и погиб), а также представитель одной из потерпевших.

- Апелляционной инстанцией установлено, что в Ворошиловском суде недостаточно полно и всесторонне исследовали и оценили представленные сторонами обвинения и защиты доказательства по причастности Жданова. Они не учли также обстоятельства, которые могли существенно повлиять на выводы суда, - добавляют в пресс-службе суда.

Напомним, в июне этого года Ворошиловский суд Волгограда оправдал Леонида Жданова, не найдя доказательств того, что волгоградец целенаправленно нарушил требования безопасности при оказании услуг. А именно по этой статье – 238 УК РФ – и обвиняли лодочника. Прокуратура не согласилась с таким вердиктом и решила его оспорить. Правоохранители до сих пор уверены, что Жданов виновен в том, что выпустил катамаран со станции в Волгу, хотя на лодке был явный перегруз. И считают, что есть и его вина в гибели 11-ти человек, которые утонули вместе с «Еланью». В суде первой инстации прокуратура требовала для Жданова наказание в виде 7,5 лет лишения свободы.

На судне было 16 человек, и оно вышло на прогулку с явным перегрузом. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Трагедия, напомним, произошла поздно вечером 11 июня 2018 года: катамаран на большой скорости врезался к баржу и затонул. На судне в момент аварии находилось 16 человек. 11 из них погибли, в том числе и владелец «Елани» - бывший скандально известный депутат Дмитрий Хахалев. Это он пригласил своих вип-друзей – высокопоставленных гаишников с семьями отметить день рождение одного из них на катамаране. И это он, будучи в пьяном угаре, стоял за штурвалом в момент ЧП. К слову, приговор, который вынес Ворошиловский суд Волгограда по Хахалеву, сегодня апелляционная инстанция оставила без изменения. То есть его признали виновным в трагедии и гибели людей. А значит, потерпевшие могут требовать компенсации с родственников погибшего депутата.

Надо сказать, что Жданова обвиняют в причастности еще к одному ЧП с лодкой, которое произошло в апреле 2018 года. Тогда с его же станции "Пристань" в плаванье с друзьями отправился некто Епифанов на своей лодке. При этом у этого волгоградца также не было удостоверения на право управления маломерным судном и навыков вождения. Будучи пьяным, Епифанов перевернул лодку и в ледяной воде оказались пять человек (включая владельца судна). Тогда трагедии удалось избежать: людей вытянули на берег и вылечили. Но спустя два месяца из-за такой же халатности погибли 11 человек.