«Не виновен!»: в Волгограде суд оправдал лодочника, обвиняемого в причастности к трагедии с катамараном

Два года прошло с момента трагедии на Волге, когда в столкновении катамарана и теплохода «Капитан Вечеркин» погибли 11 человек. И только сегодня, 10 июня 2020 года, в Ворошиловском суде Волгограда огласили первый приговор по данному делу. На скамье подсудимых оказался только директор лодочной стоянки Леонид Жданов. Поначалу ему вменяли «нарушение правил безопасности», потом статью ужесточили на «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более человек». Обвинители настаивал на суровом наказании – 7,5 лет лишения свободы. Но суд его оправдал.

Леонид Жданов надеялся на оправдательный приговор. Фото: Волгоградский облсуд.

- Приговором Ворошиловского районного суда Волгограда Леонид Жданов оправдан по предъявленному ему обвинению за отсутствием состава преступления, - сказано в сообщении объединенной пресс-службы волгоградского суда.

Леонид Жданов, как директор ООО «Пристань», действительно, отвечал за хранение маломерных судов и их выпуск в плавание. Но в тот злосчастный день, он взял выходной.

- Я очень соболезную родственникам погибших, но свою вину не признаю, - сразу сказал Жданов.

Стоит учесть еще и тот факт, что владельцем катамарана «Елань» был экс-чиновник Дмитрий Хахалев, а в числе его гостей два сотрудника ГИБДД с семьями. И отправлялись в плавание они с перегрузом, но трезвые. Это к ночи, когда и произошло ЧП, они все уже были в состоянии алкогольного опьянения.

У прокуратуры есть время обжаловать оправдательный приговор. Фото: Волгоградский облсуд

Два года лодочник ждал, когда следствие и суд расставят все точки над "i". И, конечно, он рад такому исходу. Не меньше радуется и семья обвиняемого, жена весь сегодняшний день провела у здания суда и со слезами радости встречала оправданного мужа.

- Мы надеялись на оправдательный результат Леониду Жданову, - говорит его адвокат Николай Висков. - Была проделана большая работа, чтобы добиться снятия всех обвинений. Почти год длились суды. Правда, у прокуратуры есть время на обжалование приговора, что она, скорее всего, сделает. Но мы готовы отстаивать невиновность Леонида Жданова и в областном суде. Как только приговор вступит в законную силу, возможно, он воспользуется правом на реабилитацию и компенсацию морального вреда. Но пока так далеко не забегаем.

В столкновении катамарана и сухогруза погибли 11 человек, пятерых удалось спасти.Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Кстати, дело в отношении Дмитрия Хахалева, который собственно был за штурвалом катамарана и стал виновником аварии, закрыли. Его вину, конечно же, признали. Но так, как он погиб в этом столкновении, дело прекратили в связи со смертью обвиняемого.

- Как усматривается из обвинительного заключения, в ночное время Хахалев, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, нарушив требования Правил плавания по внутреннем водным путям, при пересечении акватории реки Волга без включенных ходовых огней, допустил столкновение маломерного судна с теплоходом «Капитан Вечёркин». В результате столкновения 11 человек, в том числе сам судоводитель, утонули на месте происшествия, а жизни и здоровье выживших 5 пассажиров подверглись реальной опасности, - отмечают в суде.

К слову, на рассмотрении в суде дела в отношении Хахалева настояла его мать. Она требовала, чтобы суд реабилитировал умершего. Но суд пришел к выводу, что по вине Дмитрия Хахалева погибли люди и основания для его реабилитации отсутствуют.

Отметим, что по данному уголовному делу есть еще один обвиняемый, который еще ждет приговор, – начальник линейного отделения полиции в речном порту Волгограда. Его обвиняют в халатности. 11 июня 2018-го именно он дежурил в акватории Волги и следил за тем, нет ни нарушений. Он даже встретил «Елань» на своем пути, но не остановил катамаран, хотя и знал, что данное судно не не было зарегистрировано в установленном порядке, а Хахалев даже не имел прав на управление судном.

Напомним, трагедия произошла 11 июня 2018 года – как раз накануне ЧМ. Катамаран с 15-ю человеками на борту, на полной скорости врезался в сухогруз, и затонул. 11 человек погибли, пятерых удалось спасти.

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