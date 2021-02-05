Нашли виновных: за ЧП с катамараном в Волгограде и гибель 11 человек в колонию отправили двух сотрудников ГИМС

В июне 2018-го катамаран "Елань" врезался в баржу, погибли 11 человек. Сегодня выяснилось, что трагедии можно было избежать. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Спустя два с половиной года после трагедии на Волге (когда в июне 2018-го у Волгограда затонул катамаран и погибли 11 человек) двух виновных все-таки наказали. Сегодня, 5 февраля 2021 года, Дзержинский суд Волгограда отправил за решетку двух сотрудников государственной инспекции по маломерным судам. Сергей Петров и Елена Белякова стали первыми осужденными по этому громкому делу.

Этих инспекторов обвинили в халатности, из-за которой впоследствие и произошла трагедия. Мол, закрой они ранее лодочную станцию, с которой ушел в последний путь катамаран "Елань", ЧП бы не произошло.

- Как установили в суде, еще в 2017-м году эти сотрудники ЦИО ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Волгоградской области» во время проверки базы для стоянки маломерных судов «Волжский ветер» (ООО «Пристань») нашли массу нарушений. Но закрыли на них глаза и все-таки выдали разрешение на ее эксплуатацию. А в 2018-м году сотрудники ГИМС и вовсе не выезжали на базу для осмотра, а просто выдали разрешительные документы, - говорится в обвинительном заключении, представленном в суде Волгограда.

В том же 2018-м произошло два ЧП с катерами, которые числились за этой базой. Первое – в апреле, когда за бортом лодки оказались 5 человек, но их вовремя спасли, второе – в июне 2018-го, когда катамаран врезался в баржу.

Напомним, погибли тогда 11 человек: 10 пассажиров плавдачи и ее владелец (он же капитан и бывший депутат Дмитрий Хахалев). И хотя известно, что главным виновником стал Хахалев, который встал за штурвал пьяным и нарушил все правила безопасности и судовождения, вины с других причастных к трагедии не сняли.

- Сотрудника волгоградского ГИМС Петрова признали виновным в «превышении должностных полномочий» и приговорили к 3 годам колонии общего режима. Такой же вердикт вынесли и его коллеге Беляковой. Но ее отбытие наказания отложили до достижения ее ребенком четырнадцатилетнего возраста, то есть до 31 января 2028 года, - уточняют в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области. Добавляя, что приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Напомним, что в числе обвиняемых по данному делу также попал владелец лодочной станции «Пристань» Леонид Жданов. Его судят за нарушение требований безопасности при оказании услуг. Другими словами, он не должен был выпускать в плавание катамаран с перегрузом и превышением числа пассажиров на борту. В июне 2020-го Ворошиловский суд Волгограда его оправдал, но позже Волгоградский облсуд это решение отменил и отправил дело Жданова на новое рассмотрение.

Так что, возможно, Петров и Белякова не последние, кто отправится за решетку за гибель 11-ти человек на «Елани».