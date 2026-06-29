Шестеро пострадавших от ракетной атаки в Волгограде выписаны из больницы

Из больницы выписали первых пострадавших. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

В Волгограде шестеро пострадавших во время ракетной атаки 27 июня 2026 года выписаны из больницы. Последние новости о состоянии людей, госпитализированных после удара по предприятию в Краснооктябрьском районе, сообщил комитет здравоохранения Волгоградской области. В больнице остаются еще пять человек.

Напомним, сразу после удара киевских крылатых ракет по заводу на севере Волгограда в больницы доставили 11 человек. Двое из них были в очень тяжелом состоянии. За эти двое суток врачам удалось стабилизировать их состояние.

- Один пациент переведен из реанимации в профильное отделение. Еще один пациент продолжает лечение в реанимационном отделении, его состояние стабильное, - сообщили в облздраве.

Еще трое – в больнице под медицинским наблюдением. Их состояние оценивают как средней степени тяжести.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил о двух жертвах этой террористической атаки. Сразу после трагедии на месте ЧП нашли тело 52-летней женщины, которая погибла в момент атаки. Она была сотрудницей предприятия. Еще одного погибшего нашли только на вторые сутки под завалами.

Напомним, ночью 27 июня 2026 года жители Волгоградской области получили уведомления о ракетной опасности, после чего ракеты ударили по предприятию в Краснооктябрьском районе города. Завод расположен недалеко от жилой застройки. И хотя жилые дома не пострадали, но люди натерпелись страха. Волгоградцы просят властей открывать укрытия и включать сирены при объявлении режима ракетной опасности.