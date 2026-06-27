Тело одного работника нашли на месте ЧП, второго ищут: появилась информация о жертвах ракетного удара по Волгограду

В администрации области сообщили новые подробности о ракетном ударе по Волгограду. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

Стали известны новые подробности ночной воздшуной атаки на Волгоградскую область. Губернатор Андрей Бочаров сообщил о жертвах ракетной атаки ВСУ на Волгоград 27 июня 2026 года. На месте трагедии нашли тело одного погибшего сотрудника завода. Еще один работник во время ЧП пропал без вести, его ищут. Увеличилось до 11 и количество раненых.

- Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего. Поиски еще одного сотрудника предприятия продолжаются. По уточненным данным, госпитализировано 11 пострадавших, - сообщил Бочаров.

Как прокомментировал глава региона, состояние двух пострадавших тяжелое. Сейчас врачи городских больниц пытаются стабилизировать состояние раненых, делают все возможное, чтобы сохранить им жизнь. На месте ЧП продолжается ликвидация последствий ракетного удара.

Напомним, ракеты ВСУ ударили по предприятию в Волгограде на рассвете. Жители региона получили смс о ракетной опасности одновременно со страшными звуками взрывов, которые слышали волгоградцы в северной части города. На предприятии, по которому пришелся удар, начался пожар. В первом сообщении глава региона сообщил о 10 пострадавших от террористической атаки противника.

Пожар на предприятии ликвидирован, но работы на месте разрушений еще продолжаются. Жилые дома атака не задела, эвакуация людей не потребовалась. Ракетную опасность утром 27 июня 2026 года отменили. Для пострадавших и их родственников работает горячая линия прокуратуры Волгоградской области.