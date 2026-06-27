Удар пришелся по северу Волгограда Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Ракетный удар нанесли по Волгограду сегодня на рассвете 27 июня 2026 года. Ракетную опасность в Волгоградской области объявили в 3.25 утра. Через несколько минут в город-миллионнике прогремело несколько сотрясающих взрывов. На одном из промышленных предприятий в Краснооктябрьском районе возник пожар. Десять человек пострадали. Что случилось, последствия ракетного удара по Волгограду и ситуацию в регионе прокомментировал губернатор Андрей Бочаров.

- Силами ПВО Министерства обороны РФ в течение ночи и утра отражена террористическая атака высокоскоростных воздушных целей преступного киевского режима на территорию Волгоградской области. Повреждены производственные объекты одного из предприятий Волгограда в Краснооктябрьском районе. На данный момент известно о десяти пострадавших, - рассказал Андрей Бочаров.

Последние новости о ракетной атаке ВСУ на Волгоград 27 июня 2026 года

Ракетную опасность объявили на рассвете, в 3.35 утра 27 июня. Росавиация сообщила о закрытии воздушного пространства Волгограда и приостановке работы аэропорта. Через полчаса волгоградцы услышали реактивный звук, а потом грохот. С небольшим интервалом один за другим в Волгограде прогремело три взрыва на Красном. Горожане проснулись от сотрясающих дома звуков. После на севере города появился столб дыма. Через час губернатор Андрей Бочаров сообщил, что военные сбили несколько высокоскоростных воздушных целей. К сожалению, без последствий не обошлось. Основной удар пришелся по промышленному предприятию на берегу Волги в Краснооктябрьском районе. Над заводом на севере Волгограда стояли столбы дыма. Возник пожар.

- Локальные возгорания оперативно ликвидированы. На месте работают оперативные службы. Повреждений жилых объектов не зафиксировано, - сообщил глава региона.

Сейчас по поручению губернатора оперативные службы и власти Волгограда уточняют последствия ракетной атаки на Волгоград 27 июня 2026 года. Власти подсчитывают точное число пострадавших, оказывают им помощь, а также ликвидируют последствия ракетного удара.

Что известно о пострадавших при ракетной атаке на Волгоград 27 июня

По данным губернатора Андрея Бочарова на 6 часов утра, при ракетном ударе по Волгограду пострадали минимум 10 человек. Это предварительные данные.

- Все направлены в больницу скорой помощи для оценки степени повреждений, медики предварительно отмечают, что угрозы жизни нет, - сообщил Андрей Бочаров.

Пострадавшие во время атаки ракетами на Волгоград могут оперативно подать жалобу и получить правовую помощь в прокуратуре. Для жителей открыли горячую линию по телефону +79608921020.

Повреждения после ракетной атаки на Волгоград 27 июня

По данным на утро 27 июня 2026 года, повреждения получило одно из промышленных предприятий Волгограда. Повреждены производственные объекты на территории завода в Краснооктябрьском районе. Многоквартирные дома, по предварительным оценкам, не пострадали.

Напомним, 22 июня удар ракетами нанесли по Воронежу. Основной целью ВСУ стало промышленное предприятие на левом берегу. Повредило многоэтажки и частные дома, посекло около 50 автомобилей. Погибли шесть человек, еще 68 пострадали.

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