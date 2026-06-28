Тело второго погибшего при ракетной атаке на Волгоград извлекли из-под завалов

Двое погибли в результате ракетной атаки на Волгоград Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 28 июня, спустя полтора суток после ракетного удара по Волгограду, из-под завалов извлекли тело второго погибшего в результате террористической атаки ВСУ. Губернатор Андрей Бочаров прокомментировал ситуацию в Волгоградской области и последствия атаки ракетами на завод в Краснооктябрьском районе Волгограда на сегодня, 28 июня 2026 года.

- Оперативные службы подтвердили гибель второго сотрудника предприятия - в ходе работ обнаружено тело, - рассказал Андрей Бочаров и выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Напомним, ракетный удар нанесли по Волгограду на рассвете 27 июня 2026 года. Целью высокоскоростных украинских крылатых ракет стало промышленное предприятие в Краснооктябрьском районе города. Сразу после взрыва на заводе возник пожар, который потушили спустя несколько часов. В ведущую больницу с предприятия ранним утром доставили 10 пострадавших. После обнаружили еще одного раненого и первого погибшего – 52-летнюю женщину. Еще один работник завода оставался пропавшим без вести. Его искали под завалами больше суток. Нашли тело второй жертвы украинских ВСУ только к вечеру 28 июня.

В больницах остаются 11 человек, двое из них в тяжелом состоянии. Врачи делают все возможное.

- Состояние госпитализированных остается стабильным, - прокомментировал губернатор Андрей Бочаров.

Тем временем, в Волгограде несколько человек задержали за видеосъемку ракетной атаки 27 июня. Их ролики разлетелись по украинским пабликам. Все задержанные утверждают, что снимать видео атаки их никто не просил, денег не предлагал, украинские спецслужбы с ними не связывались.

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