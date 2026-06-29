В Волгоградской области действует запрет на распространение фото и видео атак ВСУ. Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

После ракетного удара ВСУ по Волгограду 27 июня несколько человек выложили в Сеть видео атаки, несмотря на запрет съемки. Парни и девушки запостили в соцсети, мессенджеры или отправили знакомым фото, видео и «кружочки». Теперь их контент активно использует враг для информационной войны и новых атак. Оперативники продолжают устанавливать личность и задерживать нарушивших запрет авторов видео. Так, 29 июня объясняться с силовиками пришлось еще одной юной жительнице Волгограда, которая проснулась от звуков ракетного удара и начала снимать себя испуганную на фоне происходящего.

В Сети появились кадры оперативного видео, на котором девушка объясняет, что отправила свой «кружок» только подруге и в телеграм-канал. Вскоре она узнала, что над ее видео уже глумятся в украинских каналах. Волгоградка ото всюду видео быстро удалила, но было поздно. Интернет помнит все. Встречи с силовиками и ответственности ей избежать не удалось. До этого объяснялись еще трое.

Продолжаются задержания авторов видео ракетной атаки ВСУ на Волгоград

Напомним, в Волгоградской области давно действует запрет на распространение фото и видео атак ВСУ. Опубликовав кадры последствий удара, можно получить штраф до миллиона рублей по административному кодексу региона. Если съемку в своих целях использовал противник, то за такие действия может грозить и уголовная ответственность по статье 275 УК РФ «Государственная измена». Это уже не просто штраф, а тюремный срок от 12 до 20 лет.

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