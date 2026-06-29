По Волгограду ударили ракетами на рассвете 27 июня Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Прошло трое суток со дня, как ВСУ ударили крылатыми ракетами по промышленному предприятию в Волгограде, взрывы гремели в Краснооктябрьском районе. Сейчас в городе готовятся к похоронам двух жертв налета, а из больницы начинают выписывать раненых. Мы собрали последние свежие новости о ракетной атаке на Волгоград, погибших и пострадавших, которые известны к утру 30 июня 2026 года. Рассказываем, что произошло в Волгоградской области сегодня.

Последние новости о ракетной атаке на Волгоград к утру 30 июня 2026, что произошло

День 27 июня 2026 года обернулся для Волгограда трагедией. За сутки в Волгоградской области трижды объявляли ракетную опасность. Жители Волгограда проснулись на рассвете от свиста крылатых ракет и последовавших за ним взрывов. Все закончилось около четырех утра. В небе работали ПВО и ВКС.

ВСУ 27 июня нанесли удар ракетами по промышленному объекту в Краснооктябрьском районе. Над заводом поднялись столбы черного дыма - полностью ликвидировать возгорание удалось к обеду. А сразу после атаки Волгоград наполнился звуками сирен - машины скорой помощи и экстренных служб одна за другой мчались к месту происшествия.

Около шести утра губернатор Андрей Бочаров сообщил, что силами ПВО и ВКС террористическая атака высокоскоростными воздушными целями на Волгоградскую область была отражена. Повреждены производственные объекты одного из заводов. Жилой сектор не пострадал. В результате удара ранены десять работников предприятия, они доставлены в больницы.

Все это время – от звуков взрывов до появления первой официальной информации о том, что случилось – волгоградцы вели себя по-разному. Кто-то вышел на улицу в поисках убежища и укрытия. Кто-то листал городские паблики в поисках ответа, что произошло. Кто-то снимал фото и видео, и делился кадрами ракетного удара по Волгограду 27июня в соцсетях и мессенджерах.

Несмотря на действующий в Волгоградской области запрет на съемку вражеских атак, несколько человек сняли видео и выложили ролики в Сеть. Их кадры мгновенно разошлись по украинским пабликам. Позже молодые волгоградцы, разместившие записи, выразили сожаление о своем необдуманном поступке. Правоохранители оперативно установили их личности. Задержания продолжаются.

Так, 29 июня объясняться с оперативниками пришлось еще одной юной жительнице Волгограда. Проснувшись от звуков ракетного удара, девушка начала снимать себя испуганную на фоне происходящего. Видео отправила подруге и в телеграм-канал. А спустя пару часов над ее кружком уже глумились в украинских каналах. Узнав об этом, волгоградка все тут же удалила, но было поздно. Интернет помнит все. Встречи с силовиками и ответственности ей избежать не удалось.

Продолжаются задержания авторов видео ракетной атаки ВСУ на Волгоград

Вечером 29 июня 2026 года в Волгограде снова объявляли ракетную опасность. Угроза действовала с 17.54 до 18.48. Впервые в городе включили воздушные сирены, оповещающие о воздушной тревоге. Слышали их во всех районах Волгограда. На юге города и в районах области также был громкий хлопок. Атаку ВСУ отразили.

В 22.33 жители Волгоградской области снова начали получать оповещения от РСЧС. В ночь на 30 июня в регионе объявили беспилотную опасность, которая действовала несколько часов. На юге Волгограда снова звучали сирены. Аэропорт в 0.40 закрыла Росавиация для обеспечения безопасности полетов.

Что известно о погибших и пострадавших при ракетной атаке на Волгоград, последние новости на 30.06.2026

Днем 27 июня власти сообщили что при ударе ракетами по Волгограду погибли люди. В полдень при ликвидации последствий и разборе завалов на заводе обнаружили тело 52-летней работницы предприятия. Количество пострадавших увеличилось до 11 человек.

Еще один сотрудник больше суток после ракетной атаки на завод в Волгограде был в списке пропавших без вести. Лишь спустя полтора суток, вечером 28 июня, его тело нашли. Жертвами удара стали два человека.

По последним данным на сегодня, 30 июня 2026 года, в больнице остаются пятеро пострадавших при ракетном ударе по Волгограду. Шесть человек выписали под амбулаторное наблюдение. Одного тяжелого пациента перевели из реанимации в профильное отделение. Состояние еще троих пострадавших медики оценивают как средней степени тяжести.

- Еще один пациент продолжает лечение в реанимационном отделении, его состояние стабильное, - рассказали в облздраве.

Врачи делают все возможное. Последние новости о состоянии раненых при ракетном ударе в Волгограде на сегодня медики сообщат ближе к вечеру 30 июня.

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