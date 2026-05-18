Новые платные парковки на 11 улицах заработают в центре Волгограда с 16 июня

Волгоградским автомобилистам уже с 16 июня придется платить за стоянку машины практически во всем центре города от Волги до железной дороги. Сейчас синюю разметку наносят на платных парковках еще на 11 улицах. Среди них оставшиеся участки Набережной 62-й Армии и улиц Советской и Чуйкова, а также улицы Соколова, Порт-Саида, Гагарина, 13-й Гвардейской, Наумова, Пражская, Володарского и улица Карла Либкнехта возле центрального Димитриевского кладбища.

- С 16 июня платная парковка начнет функционировать в полном объеме – в случае неоплаты услуги к автовладельцам будут применяться штрафные санкции, - рассказали в мэрии.

Но новых платных парковках уже поставили дорожные знаки и информационные щиты, нанесли специальную разметку. Платить автомобилистам за остановку здесь придется также, как и в других местах – по 40 рублей в час за легковушку. Взимать плату будут после 15 минут стоянки по будням с 8.00 до 20.00. По ночам, в выходные и праздничные дни парковка будет бесплатной.

Так что еще больше волгоградских водителей будут разбираться в тонкостях оплаты парковки в условиях тотального ограничения интернета, когда приложение «Горпарковки» и сайт «Парковки Волгограда» не грузятся. В мэрии советуют пользоваться абонементами, которые можно оформить хоть на месяц, хоть на год. Тем более, что альтернативы в виде бесплатных парковок в центре Волгоград больше не будет.

Повезет только льготникам, которые внесут свою машину в специальный реестр. Бесплатна парковка для ветеранов и инвалидов боевых действий, инвалидов I и II групп, многодетных семей, участников СВО и их семей, а также для владельцев электромобилей.

Водителям напоминают, что заплатить за парковку нужно до 23.59 того дня, когда вы ставили машину за синей разметкой. Иначе владельцу легковушки светит штраф на 2500 рублей. Именно эти штрафы и приносят бюджету Волгограда львиную долю дохода от платных парковок. За год власти города получат более полумиллиарда рублей от автомобилистов.

