Отключение горячей воды грозит сразу семи районам Волгограда с 18 мая

Отключения горячей воды в Волгограде продолжаются и набирают обороты. После глобального отключения холодной воды в трех районах, с понедельника-вторника 18-19 мая 2026 года начнутся отключения горячей воды сразу в шести районах областной столицы. Купаться в тазиках и греть воду в чайниках и на плите будут жители полусотни улиц в Краснооктябрьском, Тракторозаводском и Дзержинском, Центральном, Ворошиловском, Советском и Кировском. Смотрим, кому не повезет в конце мая с ГВС.

Тракторозаводский район останется без горячей воды с 18 по 20 мая 2026 года. Отключения затронут 10 улиц на Спартановке, в том числе Менжинского, Мясникова, Н. Отрады, Грамши, Гороховцев, Богомольца, Павлова, Кропоткина, набережную Волжской Флотилии. Отключения горячей воды с 18 по 28 мая затронут еще 22 улицы старой части района. Больше всего коммунальных страдальцев будет на проспект Ленина и улицах Дзержинского, Жолудева, Дегтярева, Шурухина, Ополченская, Могилевича, Борьбы, 95-й Гвардейской, Рыкачева, Загорская, Луговского.

В Краснооктябрьском районе Волгограда отключения горячей воды продлятся полторы недели с 18 по 28 мая и затронут улицы Ватутина, Тарифная, Курильская.

В Дзержинском районе горячую воду отключат с 19 по 21 мая на улицах Ангарского: Жирновская, Полоненко, Ангарская, Тимофеева, Твардовского, Тургенева, Щербины, Бурейская. А с 19 мая до 1 июня сидеть без горяченькой будут жители бульвара 30-летия Победы, улиц Качинцев, Новодвинская, 8-й Воздушной Армии, Симонова и Московская.

Центральный район без горячей воды оставят в два этапа. С 18 по 21 мая греть воду будут на проспекте Ленина, улицах Глазкова, Дымченко, 7-й Гвардейской, Краснознаменской, Ленина, Землянского, Бакинской, Коммунальной, Пражской, Наумова, Советской и Коммунистической, Чуйкова, Порт-Саида и Комсомольской. С 19 мая до 1 июня - Скосырева, 1а, 1б.

Ворошиловский район будет сидеть без горячей воды с 19 по 29 мая. Зацепит улицы: Буханцева, Елисеева, Кузнецкая. А на день 21 мая - ул. Автотранспортная, 79.

В Советском районе Волгограда отключение горячей воды коснется с 20 до 21 мая улицы Василевского, 2, 4, 6 и проспекта Университетский, 100.

В Кировском районе отключение ГВС с 18 по 19 мая запланировали на улицах Кирова и Тополевая.

Смотрите полный график отключений горячей воды в Волгограде на май 2026 с адресами и номерами домов.

