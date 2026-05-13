Книжный фестиваль пройдет 16 мая на всех этажах Горьковки и вокруг нее

Пятый юбилейный Книжный фестиваль пройдет в Волгограде 16 мая. Тема 2026 года - «Книга в эпоху перемен». В областной библиотеке имени Горького волгоградцев ждут встречи с известными российскими писателями, выставки, мастер-классы, лекции, гаражная распродажа, концерт и развлечения для всей семьи под открытым небом.

В списке хэдлайнеров Книжного фестиваля 2026 года: Роман Сенчин - автор романов «Зона затопления» и «Елтышевы»; Алексей Сальников - автор книг «Когната», «Оккульттрегер» и «Петровы в гриппе и вокруг него»; Ася Лавринович - автор янг-эдалт-романов о любви; Ислам Ханипаев - писатель, режиссер и сценарист. Мария Закрученко представит на фесте свои книги «Bookship. Последний книжный магазин во Вселенной» и «Арабелла». В программе также десятки встреч, обсуждений и паблик-токов с писателями, поэтами, актерами, краеведами, психологами и архитекторами из Волгограда и не только.

Большой блок программы Книжного фестиваля посвящен краеведению. Волгоградцев ждут лекции по истории Царицына, презентация монографии от архитектора Петра Олейникова и паблик-ток о мифах и жизни Царицына – Сталинграда – Волгограда с краеведом Анной Степновой.

Книжный фестиваль 2026 в Горьковке откроется 16 мая в 11.00 на главной сцене (третий этаж). Насыщенная программа охватит все этажи библиотеки до 20.00. А до 22.00 можно будет отдохнуть в лаундж-зоне с пуфиками на улице, где пройдут встречи книжных клубов и концерт волгоградских поэтов и музыкантов.

Волгоградцев ждут книжная ярмарка и встречи с писателями

Программа Книжного фестиваля в Волгограде 16 мая 2026 года: расписание мероприятий

НА УЛИЦЕ ВОКРУГ ГОРЬКОВКИ

На улице возле Горьковки весь день 16 мая 2026 во время Книжного фестиваля будет работать гаражная распродажа, на которой предложат книги, пластинки, открытки, изделия от мастеров, виниловые пластинки, винтажную бижутерию и сувениры (0+).

Мастер-классы: с 11:00 до 16:00 - создание цифрового шедевра с помощью искусственного интеллекта (0+); 12:00 - 18:00 - значок с твоим рисунком (0+), гончарное дело (6+).

Экскурсия по скверу имени Симбирцева Татьяны Бессарабовой-Гончаровой, сбор рядом с лицеем №5 в 15:30 (6+).

Зона книжных клубов, обсуждение: в 11:30 – книги «451 градус по Фаренгейту» Рэя Бредберри (18+); в 12:40 – книги «Елтышевы» Романа Сенчина вместе с автором (16+); в 14:00 – книги «Под рекой» Аси Демишкевич (16+); в 15:10 - книги «Большая Суета» Ислама Ханипаева (16+).

Детская зона: с 11:00 до 16:00 – собачки приюта «Хвостатый Дом», общение и фотосессия, стена-раскраска, аквагрим и флэш-тату, мастер-класс по росписи гипсовых фигурок (0+); в 12:00 - мастер-класс «Создаем модели ракет и запускаем их» - от 5 лет; с 12:00 до 16:30 - игровая площадка 3-7 лет.

Музыкальная сцена (0+): 17.30 - поэзия от Павла Борна; 18.00 - группа «Та самая Скульптура Мухиной»; 18.40 - поэзия от Инны Селивановой; 19.00 - группа «Огни океана»; в 19:40 и 20:40 - поэзия от Анастасии Бабаковой; 20:00 - группа «хостел»; 21:00 - группа Umwellt.

Вокруг библиотеки под открытым небом разместят несколько площадок Книжного фестиваля

ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ. ВИРТУАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

12:30 - Встреча с Игорем Кулькиным и Елизаветой Иванниковой «От книги к книге» (16+)

13:40 - Женя Гравис. «Детектив: от логической загадки до магического расследования» (16+)

14:50 - Саша Степанова. «Странное в привычном: современная мистическая проза» (16+)

16:00 - Анастасия Райнер. «Современный любовный роман: в чем его особенности и секреты популярности?» (18+)

17.00 - награждение отличников Тотального диктанта

1 ЭТАЖ

Мастер классы в коворкинге (6+): 11:30 - книжная закладка, 14.00 - памятная открытка с сухоцветами, 16:30 - цветочная заколка или брошка.

Детский лекторий: 11:30 - интерактивная программа «Едем на море!», Юлия Весова (6+); 12:40 - презентация книги «Приключения Даши и Глаши в Волшебном лесу», Олеся Бордюжа (6+); 13:50 - лекция «Профессии будущего для подростков» (12+); 15:30 - «Сбежать нельзя остаться: как фандом помогает подростку найти себя». Мария Закрученко, встреча по книге «Арабелла» (12+); 16:40 - лекция «Как читать и писать про подростков». Ульяна Бисерова (12+); 17:50 - лекция Елены Васильевой «Как помочь детям сформировать привычку читать» (6+).

2 ЭТАЖ

Весь день в холле будут фотозона и активности для детей 6+ с простыми заданиями на английском и китайском языках.

Центр консервации и реставрации: в 14.00, 15.00 и 16.00 - экскурсия «Второе рождение книги» (6+).

Мастер-классы: 12:00 - цветочный базар (0+); 13:00 - объемная аппликация «Цветы» (0+); 14:00 - домашний театр (0+); 12:40 - текстильные закладки (6+); 14:30 - подвеска для ключей (6+); 15:30 - браслеты в стиле макраме (6+); 17:20 - алмазная мозаика (6+); 11:20 - объемные открытки с видом Волгограда (12+); 15:50 - роспись книжного обреза.

15:00 - Разговорный клуб на английском языке «Чтение и личностный рост в меняющемся мире» (12+).

3 ЭТАЖ. ГЛАВНАЯ СЦЕНА

11:00 - открытие фестиваля, выступление эстрадно-цирковых акробатов (0+);

11:30 - встреча с Асей Лавринович, автограф-сессия (16+)

12:40 - «Ударная игра» от Литрес Авторы (16+)

13:50 - встреча с Романом Сенчиным, автограф-сессия (16+)

15:30, 17.00 - литературный квиз (16+)

15:50 - мастер-класс Максима Перова «Навыки публичного выступления» (12+)

17:20 - паблик-ток «Магия на районе»: писатели Ислам Ханипаев и Алексей Сальников, психотерапевт Юрий Осадший (16+)

19:00 - поэзия от артистов театра Noname Ксении Посоховой и Нодара Вешагури (12+)

4 ЭТАЖ

В холле весь день будут работать фотозоны, с 12:00 до 14:00 художница Олеся Осьмакова будет рисовать быстрые портреты (0+). В 13.00, 15.00 и 17.00 - кураторская экскурсия по выставке «Книга в эпоху перемен»: Диана Даниелян-Тадевосян, Анастасия Харитонова (6+).

Желтый лекторий: в 11:30 - лекция Алёны Бевз «Исчезнувший город в кадрах киноплёнки. Пропавшее величие Волгограда» (12+); в 12:40 - паблик-ток «Мифы и были Царицына-Сталинграда-Волгограда: как городу не потерять свою историю». Анна Степнова, Алиса Татаринцева, Кристина Вартанян (16+); в 13:50 - лекция Татьяны Бессарабовой-Гончаровой «Литературное путешествие по Волгоградской области» (12+); в 15:30 - презентация монографии Петра Олейникова «Сталинград. Архитектура 1925-1961 годов» (12+); в 16:40 - лекция Екатерины Сениной «Литературный Царицын» (12+); в 17:50 - лекция Всеволода Петрова «Градостроительное развитие Волгограда сегодня» (12+).

Синий лекторий: в 11:30 - лекция Татьяны Каминской «Антон Чехов и Ольга Книппер: возможна ли любовь на расстоянии?» (16+); в 12:40 - лекция Александра Лазарева «Ты чо, фэнтези читаешь? Разбираем жанр по частям: форматы, истоки и тренды» (16+); в 13:50 - лекция Екатерины Старченковой «Серебряный век: время перемен в литературе и жизни» (16+); в 15:30 - лекция Максима Мамлыги «Опыт книжного медиа: что мы узнаём благодаря БИЛЛИ» (16+); в 16:40 - лекция Варвары Семененко «Полезный, слабый, страшный: разговор о нейросетях и их обучении» (16+); в 17:50 - Встреча с Владимиром Дьяченко и автограф-сессия (16+).

Белый лекторий: в 11:30 - лекция Татьяны Богатыревой «Корейская волна: как весь мир сошёл с ума по всему корейскому» (16+); в 12:40 - лекция Ивана Говорухина «Природа как соавтор: опыт искусства ХХ века» (12+); в 13:50 - лекция Елизаветы Коломиец «ПТСР в литературе: с чем столкнутся наши любимые герои?» (16+); в 15:30 - лекция Вероники Педченко и Полины Баймановой «Современный самиздат и как публиковаться сегодня» (16+); в 16:40 - воркшоп Александра Касаверде «Как стать писателем за 60 минут» (16+); в 17:50 - букдейтинг – быстрые свидания для книголюбов (16+).

Актовый зал: в 11:30 - встреча с Исламом Ханипаевым и автограф-сессия (16+); в 12:40 - встреча с Иваном Родионовым и Василием Зубакиным «Послекнижие. Заметки о Большой литературе и Большой истории» (16+); в 13:50 - встреча с Марией Закрученко и автограф-сессия (16+); в 15:30 - встреча с Алексеем Сальниковым и автограф-сессия (16+); в 16:40 - встреча с Алексеем Караваевым и автограф-сессия (16+); в 17:50 - презентация книги лирических стихов Анны Олейниковой «Озеро» (16+).

Конференц-зал: в 11:30 - читка рассказов «Написано и прочитано в Волгограде»: Екатерина Дегтяренко, Екатерина Иващенко, Лана Савченко, Мари Колоколова, Мария Подрядчикова (18+); в 12:40 - лекция Анастасии Крот и Анны Эберт «Соавторство: распределение ролей, организация процесса, решение творческих разногласий и практические инструменты взаимодействия» (16+); в 13:50 - дискуссия «Тексты. Нейросети. Творчество. PRO et CONTRA»: Александр Касаверде, Татьяна Богатырева, Ульяна Бисерова (16+); в 15:30 - квиз по русской классике (16+); в 16:40 - презентация книги Анастасии Бабаковой «Винил» (18+); в 17:50 - встреча с Евгением Кравец «Как бросить писать книги?» (16+).

Электронный читальный зал: в 11:00 - мастер-класс для детей от 7 лет «Поп-ап открытка - Мотылек», в 13.30 - книжная головоломка (6+); в 14.00 - игра «От Гомера до мема» (6+); мастер-класс для детей от 5 лет по управлению роботом; в 15:00 - групповой тьюториал для детей «Игра как способ понять себя» (12+); в 15:00 − мастер-класс для детей «Добрые сказки Вербы» (6+); в 15.00 - мастер-класс по коллажированию (6+).

Подробности о спикерах - на сайте Книжного фестиваля.

