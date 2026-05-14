Выходные 16-17 мая 2026 года подарят яркие впечатления жителям Волгограда. В городе пройдет уже XI фестиваль искусств «Извините, Вы не видели Лосева?». Художники вновь выйдут на улицы, будут писать картины, рисовать портреты и дарить их прохожим. Основной площадкой фестиваля в Волгограде станут новый музей в Каланче и Комсомольский сад. Прийти на пленэр, мастер-классы по живописи и концерты могут все желающие. Публикуем полную программу фестиваля Лосева. Смотрите, куда сходить в выходные и что будет интересного на ЛосевФест 16-17 мая в Волгограде. Вход везде - свободный.

Тема 2026 года – география дружбы. И география XI фестиваля искусств «Извините, Вы не видели Лосева?» в Волгограде расширилась. 16 мая основные события развернутся в Первой пожарной части Царицына – Каланче на улице Коммунистической. 5. Задействуют также улицы Волгограда и ЦПКиО. 17 мая ЛосевФест развернется в Комсомольском саду, библиотеке имени Агашиной и гончарной мастерской на улице Школьной. Фестивальные пленэры и не только пройдут также в Москве, Саратове, Торжке, Горячем ключе и Климовске.

Программа ЛосевФест 16 мая 2026 в Волгограде: расписание мероприятий

МУЗЕЙ ВИКТОРА ЛОСЕВА В ВОЛГОГРАДЕ (Каланча, ул. Коммунистическая, 5)

Фестиваль Лосева в 2026 году совместили с мероприятиями Ночи музеев в Волгограде. События развернутся и внутри Царицынской каланчи, и во дворике музея, где откроется арт-пространство «Подстанция». В программе мероприятий ЛосевФест на 16 мая: в 18.30 - мастер-класс «Город солнца» в технике коллажа художников Алины Абубекеровой и Ниты Чен; мастер-класс с трафаретами «Четвероногие» художника Александры Неклюдовой; мастер-класс в технике линогравюры «Город вдохновляющий» художника Кирилла Воронова. В это же время начнутся квест по местам творчества Виктора Лосева «Пять из десяти» и лекция Дмитрия Грушевского и Анастасии Тулупниковой «Зачем мы придумали фестиваль «Извините, Вы не видели Лосева?».

У ДОМА АРХИТЕКТОРА на проспекте Ленина, 2Б в 16.00 16 мая начнется пешеходная авторская экскурсия Ирины Волковой по местам творчества Виктора Лосева.

В ЦПКиО Волгограда 16 мая в 16.00 стартует мастер-класс художника Ильи Кучерявого. Научиться пленэрной живописи можно около аттракциона «Шары». Также в Центральном парке в субботу развернутся события музейной ночи.

Программа фестиваля искусств Лосева 17 мая 2026 в Волгограде: расписание мероприятий

ПАРК КОМСОМОЛЬСКИЙ САД

В воскресенье, 17 мая с 11.00 до 17.00 фестиваль искусств Лосева захватит Комсомольский сад в центре Волгограда. В программе мероприятий - пленэры, конкурсы рисунка, вернисажи, мастер-классы по живописи и концерты, встречи с известными художниками, лекции и мастер-классы архитекторов, гончаров и историков.

В Галерее искусств Владимира Цыгулева 17 мая в 11.00 пройдет экскурсия-презентация творчества семьи художников Цыгулёвых, в 11.40 начнется мастер-класс «Башня Масляева». Мест мало, запись по тел. +79047769999.

В Народной библиотеке Сергея Нерубенко 17 мая в 12.00 лекцию о гербах Волгоградской области» прочитает художник-график Владислав Коваль; в 13.00 - лекция «Архитектурная графика Виктора Лосева» от архитектора-реставратора Сергея Сены; в 15.00 - презентация книги «Шел художник по планете» от Елены Огановой; в 16.00 - лекция искусствоведа Ивана Говорухина «Лидия Ангелова: искусство в тени города». Возле библиотеки с 15.00 до 18.00 Елена Оганова познакомит всех желающих с мемо-игрой «Песни Аля», а с 16 до 18 часов можно пораскрашивать иллюстрации.

С 11.00 в воскресенье в Комсомольском саду начнутся пленэры. С 13.00 до 19.00 волгоградские студенты-художники будут рисовать и писать портреты прохожих и дарить их, как это делал, по легенде, Виктор Лосев. С 14.00 до 17.00 художник Нина Дивинская будет рисовать дружеские шаржи участников и гостей ЛосевФеста. C 13.00 до 18.00 к пленэру с профессиональными художниками могут присоединиться любители.

На площадке мастер-классов 17 мая с 11.00 до 14.00 под руководством студентов-художников покажут, как превратить в сюжет хаотичные линии, и познакомят с техникой монотипии. С 13.00 до 16.00 художник Светлана Нестерова научит технике быстрых акварелей по мотивам японских пейзажей, а Ольга Елхова познакомит с особенностями масляной пастели.

На малой сцене Комсомольского сада 17 мая в 17.00 программу фестиваля искусств «Извините, Вы не видели Лосева?» продолжит концерт кавер-дуэта «Выше крыши».

В 20.30 начнется кино на траве. В парке покажут премьеру фильма «Код моды XXI века» о молодых модельерах России и обсудят его и моду с продюсером Мариной Вороновой.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ АГАШИНОЙ (проспект Ленина, 42)

В библиотеке Агашиной 17 мая в 11.00 пройдет встреча с почетным архитектором РФ Петром Олейниковым. Профессор расскажет об архитектуре Сталинграда 1943 -1955 годов. Здесь же откроется фотовыставка «Архитектура Мира». В 12.15 главред Издательской лаборатории «Графо» Елена Оганова презентует серию книг «Тысячи городов, миллион историй».

Также 17 мая 2026 в 14.30 Оксана Серебрякова приглашает на гончарный мастер-класс «Мухомор-тайник» в мастерскую «Миссис Поттер» (ул. Школьная, 8). Забрать созданное своими руками можно будет через 10 дней. Стоимость: 350 руб.

