Ночь музеев 2026 охватит 16 мая музеи и выставочные залы в Волжском Волгоградской области. Объединит их тема «Родное». Акция начнется в субботу с 14.00 и продлится до 21.00. Большую часть программы мероприятий можно будет посмотреть бесплатно.

Ночь музеев 2026 в Выставочном зале Черноскутова

В Волжском Выставочном зале имени Черноскутова Ночь музеев 16 мая 2026 года пройдет с 14.00 до 21.00. Вход в это время будет свободным. Гостей ждут концерт в 17.00, экскурсия по весенней выставке «Небо, солнце и вода» в 18.30 и чтение сказок народов Волгоградской области с иллюстрациями Владислава Коваля в 19.30.

Также в программе мероприятий есть творческие мастер-классы (6+) по росписи пряников, пластилинографии, аппликации и изготовлению заколки с 14.00 до 17.00, за них придется заплатить 150-250 рублей. Мастер-классы по лепке из глины (6+) в 15.00 и по печатной графике (12+) в 18.30 обойдутся в 400 рублей.

Ночь музеев 16 мая 2026 в Тесла-парке в Волжском

16 мая с 16.00 до 21.00 интерактивный центр «Тесла-парк» (ул. Сталинградская 4) готовит одну из самых ярких площадок Ночи музеев 2026 в Волжском. Горожан ждут уличный спектакль, крио-шоу и фаер-шоу, световые перформансы с зеркальными людьми и большой световой флешмоб. Организаторы обещают, что посетители станут не просто зрителями, а частью происходящего. А создавать атмосферу будут ведущий и диджей.

В программе также - спецэффекты и холодные фонтаны, фотозона с роботом, 16 ростовых аэрофигур и перформеры на ходулях, шоу световых барабанов, лазермен шоу, мастер-класс с гигантскими мыльными пузырями. Кульминацией Ночи музеев в 21.00 станет фаер-шоу, объединяющее свет, движение и энергию огня.

Ночь музеев в картинной галерее Волжского

В картинной галерее Волжского 16 мая 2025 в 14:00 пройдет экскурсия по экспозициям, с 15.00 до 19.00 можно свободно самим посмотреть выставки и поучаствовать в квесте «Искусство снова с вами». Также в программе в 15.00 мастер-классы «Рисуем в стиле аниме» и «Роспись теплокружки» (по билетам); в 16 часов – мастер-класс «Копия с картины выставки «Территория счастья» (по билетам и предварительной записи). Завершит «Ночь музеев» экскурсия с фонариками «Сумерки» (по билетам).

ЧТО ЕЩЕ

Историко-краеведческий музей Волжского 16 мая 2026 подготовил программу как внутри, так и вокруг - на улице Фонтанной. В 14.00 волжан приглашают на экскурсию по музею, в 15.30 – на пешеходную экскурсию по Фонтанной в рамках музейной ночи. В 17.00 начнется вечер поэзии.

Музей памяти солдат войны и правопорядка начнет Ночь музеев 2026 в 14.00 с лекции о воспитательной работе бойцов Красной Армии разных национальностей накануне и во время Великой Отечественной войны. В 15.00 жителей Волжского ждет мастер-класс «Устройство винтовки Второй мировой», в 18.00 – по кольчужному плетению. В 16 часов в программе лекция о моделях танков Второй Мировой, в 17.00 – лекция об истории ручных гранат первой половины XX века, в 19.00 – лекция «Отечественная война 1812 года в шахматных фигурах». Музыкальный вечер с волшебной магией гуслей Татьяны Васильевой начнется в 20 часов, в финале Ночи музеев - экскурсия по основной экспозиции.

