Ночь музеев 2026 в Волгограде пройдет в субботу, 16 мая. В программе мероприятий – необычные выставки и экскурсии, викторины, лекции и концерты, подъем на Каланчу, праздник в ЦПКиО, мастер-классы и встречи с творческими людьми. Главной темой станет «Родное». Двери волгоградских музеев будут открыты до позднего вечера, часть мероприятий в расписании будут бесплатными, на большинство - вход по билетам. Сайт volgograd.kp.ru публикует полную программу мероприятий на Ночь в музее 16 мая 2026 года и их расписание, куда сходить в Волгограде и что будет интересного. Музейная ночь обычно вызывает большой ажиотаж, поэтому записаться лучше заранее.

Ночь музеев 16 мая 2026 года в музее Машкова Волгограда: программа мероприятий, расписание

В музее Машкова события музейной ночи развернутся 16 мая 2026 года на четырех площадках, две из них - новые. Залы откроют с 11.00, Ночь музеев продлится до 23.00. Героями мероприятия станут художники. Бесплатными будут все мероприятия в музее Виктора Лосева и вокруг него, а также в ЦПКиО. По билетам пустят на смотровую площадку каланчи, в основное здание музея на проспекте Ленина, 21 и в выставочный зал на Чуйкова, 37.

Ночь музеев 2026 впервые пройдет 16 мая 2026 с 11.00 до 23.00 в новом выставочном пространстве - музее Виктора Лосева, который расположился в здании Царицынской каланчи. Во дворике музея развернется арт-пространство «Подстанция». Весь день там можно посмотреть выставку инсталляций Дмитрия Зимина, в 18.00 начнутся пленэр с Сергеем Пелиховым, мастер-класс Ирины Тур, ярмарка мастеров и дегустация кофе. В 18.30 откроется музейный кинотеатр, начнутся мастер-классы художников и квест по местам работы Виктора Лосева. В 20.00 и 21.30 – экскурсия по каланче от Александра Лихоманова, по записи.

Волгоградцам в новом музее представят выставки «Сто друзей Виктора Лосева», «Город. Очень личное», «Превращения машинки Зингера» и не только. Подъем на каланчу по билетам – в 11.00, 14.00 и 16.00. Вечером посетителей ждут лекции, экскурсии, концерты, квесты. С 18.00 до 20.00 пройдет дегустация свежего хлеба и кофе. В 18.30 начнется мастер-класс Анны Степновой «Доспехи, гравюры и пряники», в 20.00 – ее лекция «Я обещаю вам сады». В 19.00 и 21.00 – авторская экскурсия Ивана Говорухина «Город Лосева», в 19.00 также квест по выставке, в 21.00 – кураторская экскурсия Ольги Малковой «Художники нашего города». Также в программе мастер-классы: в 19.40 - «Узелок на платок» Елены Исаевой (12+), в 20.00 – «Башня в цветах» Марии Мелиховой, в 21.00 – «Мастерство красиво речи» Натальи Каленовой. С 20.00 до 22.00 на сцену выйдут музыканты групп «Стерео Степь» и «The Ася Светлова band».

Праздничная программа Ночи музеев 16 мая 2026 перед выставочным залом музея Машкова начнется в 18.00 и предложит детский фольклорный праздник, творческие мастерские, встречи с художниками и музыку. До 20 часов можно будет самим расписать арт-объекты, а художники будут писать быстрые портреты с натуры. Вход здесь – свободный. Внутри авторские экскурсии пройдут по интерактивным экспозициям «Юрий Боско. Путь художника» в 19.00 и 21.00, «Илья Машков» - в 18.00 и 20.00. В 17.00 жителей Волгограда ждет вечер фортепианной музыки от студентов Серебряковки. В 19.00 – интерактивное занятие для детей и в 20.00 мастер-класс в русской избе. В 20.00 также начнется лекция Анны Величко «Суровый стиль» в советском искусстве».

В основном здании музея Машкова в Ночь музеев 16 мая 2026 устроят кураторские экскурсии. В 12.00 Ирина Преображенская проведет лекцию «Русская ведута 18 века. Петербург – столица Империи», в 15.00 – авторскую экскурсию «Художник и его модель». В 16.00 пройдет кураторская экскурсия Светланы Серединцевой по выставке «ХХ век. Открытые фонды». В 17.00 – пешеходная экскурсия Елены Огарковой от музея Машкова к мастерской Чаплыгина и музею Лосева. В 18.00 и 20.00 - кураторская экскурсия Фатимы Нагой по выставке «Цвета и цветы». В 19.00 – авторская экскурсия Анастасии Доброквашиной по экспозиции «Сокровища русского искусства», в 21.00 – по выставке «ХХ век. Открытые фонды». Также в программе – квест-викторина по экспозициям в 21.00.

В Ночь музеев ЦПКиО Волгограда 16 мая 2026 года приглашает с 16.00 до 19.00 на пленэр с художниками. В 20.00 на футбольном поле начнется кинопоказ фильма «Мир Машкова».

Ночь музеев в музее-панораме Сталинградская битва в Волгограде 16 мая 2026 года

В музее-панораме «Сталинградская битва» на Чуйкова, 47 в Ночь музеев вход будет свободным. Пройдет акция 16 мая 2026 с 19.00 до 22.00. На уличных экранах перед входом все это время будут крутить «Письма с фронта».

Одним из главных событий Ночи музеев 2026 в музее-панораме «Сталинградская битва» станет концерт «Пахмутова. Родное в каждой ноте». В исполнении артистов филармонии, Царицынской оперы и студентов консерватории прозвучат популярные произведения нашей землячки. Начало 16 мая 2026 в 20.00 в конференц-зале музея. Количество мест ограничено. Регистрация по ссылке.

В музее-панораме в 19.15 откроется выставка «Черные бушлаты» о мужестве и стойкости сухопутных формирований ВМФ во время битвы на Волге. Экскурсии по экспозиции пройдут в 19.30 и 20.30. Также будет работать интерактивная площадка «Униформа военно-морского флота».

В предпанорамном зале с 19.00 до 20.30 предложат сыграть в настольную игру «Сталинградская битва». В 20.00 и 21.00 начнется экскурсия по выставке «Военные профессии. Знаки отличия».

Посетителей с детьми с 19.00 до 20.30 ждет «Ночь открытых дверей» в Детском центре музея-панорамы. Там можно сыграть в лото «История Сталинградской битвы», будут работать VR-станции «Археологическое наследие Волгоградской области» и «Любимый город с высоты».

Ночь музеев 16 мая 2026 в Мемориально-историческом музее в Волгограде

Мемориально-исторический музей на улице Гоголя, 10 в Ночь музеев 2026 приглашает жителей Волгограда с 18.00 до 21.00. Вход в музей в это время свободный. В программе мероприятий концерт во дворике музея: с 18.00 до 18.40 - выступление ансамбля «Бабье лето», с 18.50 до 19.30 - солистов театра эстрадной песни «Ассорти». «Бал в купеческом особняке» пройдет с 19.40 до 20.30.

Ночь музеев в Старой Сарепте в Волгограде: программа мероприятий 16 мая 2026 года

Музей-заповедник Старая Сарепта 16 мая 2026 года ждет гостей на Ночь музеев с 16.00 до 21.00. Мероприятия пройдут как под открытым небом, так и в музейных залах. Многие из них будут бесплатными, но на тематические программы, мастер-классы и экскурсии нужно будет купить билет и заранее записаться по телефонам 8(8442)67-33-02, +7-927-511-67-49.

16 мая с 16.00 до 19.00 бесплатно можно будет попасть во внутренний дворик Торгового дома Гольдбаха. Там разместятся интерактивные площадки, ярмарка мастеров и фотозоны, пройдут творческие мастер-классы и концерт. С 17.00 до 21.00 свободный вход сделают в выставочные залы музея.

Тематические программы и экскурсии для детей и взрослых по билетам начнутся в Ночь музеев в Старой Сарепте 16 мая с 16.30. В старинной кирхе в 19.00 начнется органный концерт «Контрасты эпох» Марии Филипповой. Поздним вечером специальные программы подготовили для любителей мистики.

Программа мероприятий Ночи музеев 2026 в Старой Сарепте по билетам

Ночь музеев 16 мая 2026 года в Краеведческом музее Волгограда: Гаражный Фест и специальные программы

Волгоградский краеведческий музей ждет на «Ночь музеев» 16 мая 2026 с 17.00 до 22.00. Входной билет в музей на два здания будет стоить 150 рублей для посетителей старше 14 лет. Детям до 14 лет, участникам СВО и членам их семей, многодетным семьям вход бесплатный. Плюс на разные экскурсии и программы вход будет также по билетам - до 600 рублей с человека. Предварительная запись на программы по телефону 8(8442)38-84-39.

Изюминкой Ночи музеев 2026 в краеведческом музее станет интерактивная площадка ГаражныйФест. Под открытым небом с 17.00 пройдут выставка-продажа сувениров, с 18.00 - концерт, выставка уникальной ретро-техники среди которой будут и пулемет «Максим», и мотоциклы, и автомобили. Также в программе квест-игра на иммерсивной выставке «Сталинградский рубеж» (12+), а также мастер-классы, игры и викторины. Посетителей ждут фотозоны и костюмированные фотосессии, «раскопки древних артефактов», а еще встреча со жрицей золотоордынского государства в 18.00. Любители чтения найдут здесь книги разных жанров. Вход свободный.

В здании на проспекте Ленина, 5а 16 мая по предварительной записи: в 18.00,19.00, 20.00, 21.00 устроят экскурсии «Золотая кладовая. Сокровища древних степей», билеты: 600/500 руб., 12+; в 18.00 и 19.00 – квиз «Загадки мудрого филина» (6+) и познавательная программа «Чай - шоу», билеты: 400 руб., 12+; в 19.00 начнется пешеходная экскурсия «Тайны Царицынских улиц», билеты - 700 руб., 12+. Попасть в мемориальную квартиру поэта Луконина можно также по записи с 18.00 до 22.00, билеты 500 руб., 12+

Ночь музеев в Волгоградском планетарии 16 мая 2026

Волгоградский планетарий в Ночь музеев даст возможность волгоградцам увидеть Вселенную чуть ближе и чуть выгоднее. На лекционной программе «Фантазии космоса» 16 мая в 18.00 покажут туманности, где рождаются и умирают звезды, а также снимки с телескопов «Хаббл» и «Джеймс Уэбб» (12+). Скидку в 50 рублей можно получить, введя промокод «ночь музеев 2026» при онлайн-покупке билета.

Ночь музеев 2026 в историческом парке «Россия – моя история» в Волгограде

В историческом парке «Россия – моя история» в Волгограде в Ночь музеев 2026 с 16.00 до 21.00 вход на все экспозиции будет бесплатным. С 16 до 20 часов 16 мая будут работать интерактивные площадки «Мост Победы», «Основы первой помощи» и «Носилки Фома-180». Также для посетителей подготовили интерактивы «Поиск вместе», «Найти своего Героя», «Письмо Победы» и мастер-класс по изготовлению из бумаги модели танка Т-34. В 16.00 начнутся мастер-классы по акварельной живописи и по рисованию открыток, в 18.00 - по росписи деревянных заготовок. В 19.00 – праздничный кинопоказ фильмов «Сашка. Дневник солдата» (12+) и «Командир» (18+).

ВАЖНО! В программе возможны изменения, о которых музеи не успеют вовремя сообщить.

