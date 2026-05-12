На ремонт ливневок и барьеров на дорогах Волгограда выделили 50 млн рублей

На дорогах сделают ремонт ливневок и колодцев

Власти Волгограда объявили аукцион по поиску подрядчика на ремонт ливневок и барьеров на дорогах четырех районов города. На работы по приведению в надлежащее техническое состояние автомобильных дорог после зимы выделили 50 миллионов рублей, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Согласно размещенным на портале госзакупок документам, приводить в порядок на эти деньги будут улично-дорожную сеть Центрального, Краснооктябрьского, Дзержинского и Тракторозаводского районов. Конкретные места работ будет указывать исполнителю заказчик – МБУ «Северное».

В перечень работ включили ремонт ливневок, ремонт колодцев и выравнивание их высоты на дорогах, установку бортовых камней и засыпку щебнем пазух вдоль них. Также в списке - монтаж металлических пешеходных ограждений, перил на мостах и путепроводах и барьерных ограждений на дорогах.

Подрядчика выберут 20 мая, на работы после подписания контракта отвели три месяца – до 20 августа 2026 года. Гарантийный срок, в течение которого дорожники будут устранять дефекты за свой счет, на бортовой камень - 3 года, на плавающие люки, барьерное и перильное ограждение – 5 лет.

Напомним, до этого на ямочный ремонт дорог власти уже выделили 180 миллионов. Подлатать проезжую часть должны к июлю.

Кроме того, почти за полмиллиарда рублей к осени обновят дороги на площади Павших Борцов и Центральной набережной, на улицах Автомобилистов и Инструментальной в Советском районе, а также у храма Иоанна Кронштадтского и на улицах Титова и Типографской на Красном. К 1 апреля 2027 года сделают ремонт транспортно-пересадочного узла у железнодорожной станции «Заканальная» в Красноармейском.

