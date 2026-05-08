Подрядчика на ремонт дорог и тротуаров за 472 млн рублей ищут власти Волгограда

С площади уберут памятник, обновят тротуары и изменят схему движения

Власти объявили конкурс по отбору подрядчика, который возьмется за ремонт автомобильных дорог Волгограда. На работы выделили 10 месяцев и 472,7 миллиона рублей. Обновят в 2026-2027 годах дороги на площади Павших Борцов и набережной, у храма Иоанна Кронштадтского и у станции Заканальной, на улицах Титова и Типографской, Автомобилистов и Инструментальной, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Согласно размещенным на портале госзакупок документам, в списке восемь основных объектов на 400 миллионов рублей. Еще 70 миллионов заложили на выборочный ремонт асфальта улиц Волгограда. Заказчиком стало МБУ «Северное». Подрядчика определят 27 мая. К ремонту дорог он приступит с июня и должен завершить работы к 1 апреля 2027 года.

Дороже всего - в 165 миллионов рублей обойдется ремонт асфальта и тротуаров площади Павших Борцов и изменение организации дорожного движения на улице Мира в Центральном районе Волгограда.

До 20 августа 2026 года на проезжей части площади, улиц Володарского и Гоголя обновят асфальт и разметку. На улице Мира от улицы Ленина до Володарского тротуары выложат плиткой, сохранят гранитные бордюры и добавят новые. В том числе у гостиницы «Интурист», Главпочтамта, НЭТа. У гостиницы «Волгоград» также замостят плиткой тротуары и обновят покрытие проезжей части дороги после демонтажа памятника Александра Невского, который перенесут в сквер у собора. На площади поставят новые болларды – столбики, перекрывающие доступ к тротуару автомобилям. Пешеходные переходы обновят на улице Володарского на входе в парк, на Аллее Героев. На улице Островского установят новый светофор.

Следующий по стоимости - ремонт транспортно-пересадочного узла вблизи железнодорожной станции «Заканальная» в Красноармейском районе. На работы выделили 10 месяцев и 85 миллионов рублей. Здесь капитально обновят дороги и тротуары, сделают перехватывающую парковку, освещение, поставят автопавильон.

В 42,7 миллиона обойдется ремонт территории храма Иоанна Кронштадтского в Краснооктябрьском районе. Кабели освещения здесь проложат под землей, поставят светофор и остановочный павильон, сделают тротуары и парковочные карманы. Завершить работы должны до 20 августа.

Территорию вокруг храма благоустроят

Ремонт на набережной 62-й Армии в центре Волгограда оценили в 35 миллионов рублей. Сделать его должны также до 20 августа.

В 35,5 миллиона оценили капремонт дорог, ведущих к ЖК «Матросова» в Краснооктябрьском районе. Там обновят асфальт на улице Титова (от ул. Оборонная) и на улице Типографской (от пер. Вязниковский). Срок выполнения тоже до 20 августа.

За 24,5 миллиона рублей к осени обновят дорогу и тротуары, укрепят обочины щебнем на улице Инструментальной в Советском районе. Еще 13,8 миллиона выделили на эти работы на улице Автомобилистов.

Везде гарантия на верхний слой дорожного покрытия составит 4 года, на нижний – 5 лет. Разметка пластиком должна продержаться от 6 месяцев до года.

