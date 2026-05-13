Майское лето пришло в Волгоград несмотря на дожди, грозы и туманы

В Волгоград к выходным накроет настоящая летняя жара

В Волгоград пришло настоящее знойное лето с 30-градусной жарой. Хотя в прогнозе погоды еще есть дожди, грозы и даже туман, а местами по области температура ближайшей ночью опустится до +7 градусов. Какая погода будет в Волгограде 14-16 мая 2026 года, рассказали синоптики.

Погода в Волгограде и области 14 мая 2026 года: прогноз, температура, осадки

В Волгограде в ночь на 14 мая снова пройдет небольшой дождь. Днем прогнозируют кратковременный дождь и грозу с порывами ветра 15-18 м/с. Тем не менее, температура ночью будет около 15 градусов; днем – до +25º.

В Волгоградской области 14 мая 2026 в отдельных районах также ожидаются кратковременные дожди, грозы с ветром до 15-20 метров в секунду, ночью и утром - туман. Температура ночью 11...16 градусов, при прояснении местами похолодает до 7º, зато днем на территории региона жара от 23 до 28 градусов.

Погода в Волгограде и области 15 мая 2026 года

В пятницу, 15 мая существенных осадков не ожидается. Зато ночью и утром Волгоград накроет майский туман. Ветер чуть стихнет, ночью прохлада - 12...14 градусов, днем солнце прогреет воздух до +28º.

В Волгоградской области ночью местами также прогнозируют кратковременные дожди и грозы. Ночью и утром - туман. Северо- восточный ветер при грозах будет дуть с порывами до 15-20 м/с. Ночные температуры по региону будут в пределах 11...16º. дневные – от 25 до 30 градусов.

Погода в Волгограде и области в выходные 16-17 мая 2026 года

Субботним днем 16 мая в Волгограде опять в прогнозе погоды кратковременный дождь, гроза и штормовой ветер. Зато майская жара будет уже действительно летней. Температура ночью - 14...16º; днем до +30 градусов. 17 мая в прогнозе такая же летняя погода.

Днем 16-17 мая в отдельных районах Волгоградской области также ожидаются кратковременные дожди и грозы с усилением ветра. Температура ночью поднимется до 12...17º; днем – до 26...31.

