Самокаты уже под запретом на Мамаевом кургане и у панорамы. В запретную зону добавили еще 47 мест во всех районах

Администрация Волгограда приняла решение с 1 сентября 2026 года расширить зоны запрета эксплуатации СИМ. Кататься на электросамокатах, моноколесах и прочих скоростных средствах индивидуальной мобильности будет нельзя в центре, во всех парках, скверах и на территории достопримечательностей. Всего таких зон 49. Постановление еще не вступило в силу, а в него уже хотят внести изменения. Две зоны в Красноармейском районе решили добавить по предложению местной администрации, а центральные улицы объединить в одну большую зону.

Департамент городского хозяйства администрации Волгограда предлагает принять проект постановления с изменениями. Но сначала его выставили на публичные обсуждения для оценки регулирующего воздействия. Срок приема предложений – до 20 мая 2026 года.

Где в Волгограде запрещено кататься на электросамокатах с 1 сентября 2026 года

Согласно проекту постановления администрации Волгограда «О регулировании вопросов, связанных с содержанием мест, предназначенных для организации стоянки и (или) хранения (нахождения) средств индивидуальной мобильности», вместо 49 запретных зон хотят оставить 35. В список добавили две зоны в Красноармейском районе: на проспекте Столетова от Удмуртской до Панферова, и на проспекте Канатчиков от улицы 50 лет Октября до Бахтурова. Если проект утвердят, то вступит в силу он с 1 сентября.

Согласно последней редакции постановления от 3.04.2026 кататься на электросамокатах с 1 сентября 2026 года запрещено в Центральном районе Волгограда на Аллее Героев, у фонтана «Искусство», в Александровском саду, Горсаду и Комсомольском саду, возле ДЮЦ, на площади Павших Борцов, в сквере на площади Ленина, на улицах Наумова и 13-й Гвардейской от проспекта Ленина до Чуйкова, в парке Победы у подножия Мамаева кургана, в сквере «Мы вместе» на 7-й Гвардейской, в скверах Симбирцева, Пушкина, Строителей и на набережной от переулка Воровского до улицы Краснознаменской. Эти отдельные зоны под номерами 3.3 – 3.19 теперь из постановления хотят исключить. И объединить их в одну большую зону Центрального района.

В Ворошиловском районе использование СИМ запрещено в следующих общественных местах: сквер Саши Филиппова, парк Сказка, сквер на площади Чекистов и Касимовский, сквер у Гасителя, сквер Пахмутовой, площадь Советская, скверы на Новокузнецкой, Новоузенской и Радомский.

В Дзержинском районе в списке бульвар на проспекте Жукова, парки Семейный и Героев-летчиков. В Тракторозаводском районе: улицы Дзержинского и Шурухина до проспекта Ленина, парк Памяти. В Краснооктябрьском районе: парк Гагарина и бульвар на проспекте Металлургов. В Советском районе: парк Центр народной дипломатии на Даугавской и Электролесовской, территории Университетского проспекта у Газпром колледжа, у ВолГАУ, у загса, парк Лесогород. В Кировском районе: бульвар на улице Кирова, скверы Руднева, Доблести и славы. В Красноармейском районе: бульвар Энгельса от дома №2 до проспекта Героев Сталинграда, улица Остравская 1а-4а, улица 50 лет Октября от Вучетича до Фадеева.

Где уже действует запрет

С 2025 года администрация города запретила ездить на самокатах на всем Мамаевом кургане и у музея-панорамы «Сталинградская битва», включая территорию возле Мельницы Гергардта. Эти ограничения уже действуют.

Помимо зон запрета эксплуатации СИМ прописали в постановлении правила размещения самокатов на стоянках. Их нельзя нагромождать на улицах. На одной стоянке – не больше 10 транспортных средств. Саму стоянку размером 4х1,5 метра обязательно обозначать белой разметкой по периметру.

Плюс к этому валяющиеся где попало самокаты решили эвакуировать на штрафстоянку как автомобили и брать деньги за каждые сутки хранения.

