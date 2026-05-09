Торжества в честь 81-летия Великой Победы 9 мая 2026 года в Волгограде открыл военный парад. Тысячи человек чеканили шаг на площади Павших Борцов города-героя, который на два дня официально сменил имя на Сталинград. Главными зрителями на трибунах стали фронтовики, ветераны, жители осажденного Сталинграда. Среди почетных гостей была и всенародно любимый композитор Александра Пахмутова, которая приехала в родной город на майские праздники. Сайт volgograd.kp.ru публикует самые яркие фото парада Победы 9 мая 2026 в Волгограде.

Перед началом парада Герой России, губернатор Андрей Бочаров зачитал волгоградцам послание президента Владимира Путина:

«Уважаемые товарищи! Поздравляю вас с Днем Победы! Мы всегда отмечаем наш священный праздник с чувством сыновьей гордости за великий подвиг наших отцов, дедов и прадедов, которые не покорились жестокому и беспощадному врагу, сокрушили нацизм, сберегли Отечество, спасли весь мир. Их стойкость, сила духа и вера в правое дело будут служить для нас вечным примером беззаветной любви к Родине, личной сопричастности к её судьбе. Желаю Вам успехов и всего наилучшего».

С каждым годом на трибунах все меньше ветеранов, реальных участников боев. Фронтовиков привезли на площадь на ретроавтомобилях с портретами маршалов Великой Отечественной. Ветераны поднимались на трибуны под аплодисменты. Еще бы – им уже по сто лет, а они всё еще в строю.

В Волгоградской области осталось 95 фронтовиков, трое из них на параде

Не теряет бодрости 99-летний участник Парада Победы 1945 года Александр Иванович Колотушкин. Его ровесник Александр Васильевич Медков каждый день занимается йогой, делает зарядку, занимается с гантелями и проходит по 10 километров. Весь парад фронтовик приветствовал парадные расчеты стоя. Третий почетный гость - ветеран Гаврил Минаевич Василенко, ему уже 101 год.

Александру Николаевну Пахмутову тоже привезли на парад на машине. Ее встретили оглушительными овациями.

Губернатор Андрей Бочаров подарил знаменитой землячке букет ароматной сирени. Композитор явно растрогалась.

Также смотрели с трибун парад Победы 2026 в Волгограде труженики тыла и жители осажденного Сталинграда, узники фашистских концлагерей и участники СВО с семьями. Пригласили на парад гостей из зарубежных стран, депутатов и руководителей ведомств.

С Днем Победы волгоградцев поздравил и губернатор, отметив, что это священная дата:

«Это день национальной гордости и памяти о беспримерном подвиге Поколения Победителей, совершенном во имя Отечества, ради жизни на земле. День скорби о тех, кто не вернулся с полей боёв, умер от ран, погиб в противостоянии с немецко-фашистскими захватчиками».

После на площади Павших Борцов в Волгограде-Сталинграде объявили минуту молчания. Город-герой замер, вспоминая своих героев под ритм метронома.

По традиции командовал парадом 9 мая в Волгограде заместитель командующего Восьмой гвардейской общевойсковой армией ЮВО, гвардии генерал-майор Николай Мартынюк. Принимал парад в этот раз заместитель командующего войсками ЮВО генерал-лейтенант Владимир Кочетков.

Флаг России и Красное Знамя Победы пронесли знаменные группы. Торжественный марш на площади открыла рота Почетного караула, которая несет службу на Мамаевом кургане. Под гимн России в центре Волгограда прогремел Выстрел памяти.

После на площади торжественное шествие в День Победы продолжили парадные расчеты 20-й гвардейской мотострелковой дивизии и 255-го гвардейского мотострелкового полка. За ними прошли коробки Камышинского гарнизона, бойцы железнодорожного батальона и радиационной защиты ЮВО, инженерно-саперного полка и Донецкого высшего командного училища.

Многочисленными были парадные расчеты 8-й гвардейской общевойсковой армии. Выделялись на параде сотрудники Росгвардии, МВД и МЧС. Выделялись девушки из взвода регулировщиц имени Марии Лиманской.

Вслед за приставами шагали казаки, а также курсанты и слушатели Волгоградской академии МВД. В парадной коробке разноцветьем формы выделялись курсанты из других государств.

Золушек с потерянными туфельками в этом году на параде в Волгограде не было. Но у одного из участников ветром с головы все сдуло фуражку. Ее подобрала регулировщица и вернула владельцу.

Механизированную колонную по традиции возглавил легендарный танк Т-34. В этом году на параде преимущественно историческая, восстановленная техника, которая прошла Великую Отечественную войну.

Следом проехали реконструкторы из клубов «Моторы Сталинграда» и «Сталинград-Армия Дон». В колонне была и «Катюша», и УАЗ-469 с портретом Иосифа Сталина. За ними Газ-67 с портретами военачальников, принесших победу в Сталинградской битве, Газ-69 и ЗИС-5, противотанковые пушки и миномет образца 1938 года, раритетные пожарные машины.

Из современной техники на параде 2026 в Волгограде представили лишь вездеход багги «Сармат-2», Ниву «Швабе» и СТПК «Ертаул».

Завершился парад прохождением музыкантов из сводного военного оркестра Волгоградского гарнизона.

В небе город-герой приветствовала и авиация. Над центром Волгограда пролетели три самолета Ан-2, рассыпая ворох листовок о капитуляции Германии. После они раскрасили небо в цвета российского триколора.

Хотя в этом году Бессмертный полк проходит онлайн, многие волгоградцы принесли с собой на парад портреты своих дедов и прадедов. Будут лица фронтовиков в День Победы и по всему городу, и на Мамаевом кургане.

После парада праздник в День Победы продолжится на Центральной набережной Волгограда. В 22.00 над Волгой прогремит артиллерийский салют и фейерверк. Еще один салют будет на Мамаевом кургане. Трижды прольется грандиозная лазерная и световая инсталляция «Свет Великой Победы» на Родину-мать.

