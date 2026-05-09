Общество9 мая 2026 11:29

Парад Победы 9 мая 2026 в Волгограде: самые яркие кадрыфотовидео

Смотрим яркие фото с парада Победы 9 мая 2026 в Волгограде
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Парад Победы 9 мая 2026 года прошел в Волгограде-Сталинграде

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Торжества в честь 81-летия Великой Победы 9 мая 2026 года в Волгограде открыл военный парад. Тысячи человек чеканили шаг на площади Павших Борцов города-героя, который на два дня официально сменил имя на Сталинград. Главными зрителями на трибунах стали фронтовики, ветераны, жители осажденного Сталинграда. Среди почетных гостей была и всенародно любимый композитор Александра Пахмутова, которая приехала в родной город на майские праздники. Сайт volgograd.kp.ru публикует самые яркие фото парада Победы 9 мая 2026 в Волгограде.

На трибунах много почетных гостей

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Перед началом парада Герой России, губернатор Андрей Бочаров зачитал волгоградцам послание президента Владимира Путина:

«Уважаемые товарищи! Поздравляю вас с Днем Победы! Мы всегда отмечаем наш священный праздник с чувством сыновьей гордости за великий подвиг наших отцов, дедов и прадедов, которые не покорились жестокому и беспощадному врагу, сокрушили нацизм, сберегли Отечество, спасли весь мир. Их стойкость, сила духа и вера в правое дело будут служить для нас вечным примером беззаветной любви к Родине, личной сопричастности к её судьбе. Желаю Вам успехов и всего наилучшего».

Юные зрители на трибунах. Для них этот момент вдвойне особенный

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

С каждым годом на трибунах все меньше ветеранов, реальных участников боев. Фронтовиков привезли на площадь на ретроавтомобилях с портретами маршалов Великой Отечественной. Ветераны поднимались на трибуны под аплодисменты. Еще бы – им уже по сто лет, а они всё еще в строю.

Колонна почетных гостей

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоградской области осталось 95 фронтовиков, трое из них на параде

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Ветеранов на парад в Волгограде доставили на ретро-автомобилях

Не теряет бодрости 99-летний участник Парада Победы 1945 года Александр Иванович Колотушкин. Его ровесник Александр Васильевич Медков каждый день занимается йогой, делает зарядку, занимается с гантелями и проходит по 10 километров. Весь парад фронтовик приветствовал парадные расчеты стоя. Третий почетный гость - ветеран Гаврил Минаевич Василенко, ему уже 101 год.

Александру Николаевну Пахмутову тоже привезли на парад на машине. Ее встретили оглушительными овациями.

Губернатор подарил Александре Николаевне Пахмутовой букет душистой сирени

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Губернатор Андрей Бочаров подарил знаменитой землячке букет ароматной сирени. Композитор явно растрогалась.

Александра Пахмутова приехала на Парад Победы в Волгоград

Также смотрели с трибун парад Победы 2026 в Волгограде труженики тыла и жители осажденного Сталинграда, узники фашистских концлагерей и участники СВО с семьями. Пригласили на парад гостей из зарубежных стран, депутатов и руководителей ведомств.

С Днем Победы волгоградцев поздравил и губернатор, отметив, что это священная дата:

«Это день национальной гордости и памяти о беспримерном подвиге Поколения Победителей, совершенном во имя Отечества, ради жизни на земле. День скорби о тех, кто не вернулся с полей боёв, умер от ран, погиб в противостоянии с немецко-фашистскими захватчиками».

После на площади Павших Борцов в Волгограде-Сталинграде объявили минуту молчания. Город-герой замер, вспоминая своих героев под ритм метронома.

Знаменные группы

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

По традиции командовал парадом 9 мая в Волгограде заместитель командующего Восьмой гвардейской общевойсковой армией ЮВО, гвардии генерал-майор Николай Мартынюк. Принимал парад в этот раз заместитель командующего войсками ЮВО генерал-лейтенант Владимир Кочетков.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Парадные расчеты на параде 2026 в Волгограде

Флаг России и Красное Знамя Победы пронесли знаменные группы. Торжественный марш на площади открыла рота Почетного караула, которая несет службу на Мамаевом кургане. Под гимн России в центре Волгограда прогремел Выстрел памяти.

После на площади торжественное шествие в День Победы продолжили парадные расчеты 20-й гвардейской мотострелковой дивизии и 255-го гвардейского мотострелкового полка. За ними прошли коробки Камышинского гарнизона, бойцы железнодорожного батальона и радиационной защиты ЮВО, инженерно-саперного полка и Донецкого высшего командного училища.

Парадные расчеты на параде 9 мая 2026 в Волгограде

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Парадные расчеты на параде 9 мая 2026 в Волгограде

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Парадные расчеты на параде 9 мая 2026 в Волгограде

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Парадные расчеты на параде 9 мая 2026 в Волгограде

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Многочисленными были парадные расчеты 8-й гвардейской общевойсковой армии. Выделялись на параде сотрудники Росгвардии, МВД и МЧС. Выделялись девушки из взвода регулировщиц имени Марии Лиманской.

Парадные расчеты на параде 9 мая 2026 в Волгограде

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Парадные расчеты на параде 9 мая 2026 в Волгограде

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Парадные расчеты МЧС на параде 9 мая 2026 в Волгограде

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Парадные расчеты на параде 9 мая 2026 в Волгограде

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Вслед за приставами шагали казаки, а также курсанты и слушатели Волгоградской академии МВД. В парадной коробке разноцветьем формы выделялись курсанты из других государств.

Иностранные курсанты отличались разноцветьем формы

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Женские парадные расчеты

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Золушек с потерянными туфельками в этом году на параде в Волгограде не было. Но у одного из участников ветром с головы все сдуло фуражку. Ее подобрала регулировщица и вернула владельцу.

У одного из участников парада слетела фуражка

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Военная техника на параде Победы 9 мая 2026 в Волгограде

Механизированную колонную по традиции возглавил легендарный танк Т-34. В этом году на параде преимущественно историческая, восстановленная техника, которая прошла Великую Отечественную войну.

Легендарный танк Т-34

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Следом проехали реконструкторы из клубов «Моторы Сталинграда» и «Сталинград-Армия Дон». В колонне была и «Катюша», и УАЗ-469 с портретом Иосифа Сталина. За ними Газ-67 с портретами военачальников, принесших победу в Сталинградской битве, Газ-69 и ЗИС-5, противотанковые пушки и миномет образца 1938 года, раритетные пожарные машины.

Историческая техника на параде в Волгограде

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Легендарная "Катюша"

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Из современной техники на параде 2026 в Волгограде представили лишь вездеход багги «Сармат-2», Ниву «Швабе» и СТПК «Ертаул».

Завершился парад прохождением музыкантов из сводного военного оркестра Волгоградского гарнизона.

Сводный оркестр

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Сводный оркестр

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В небе город-герой приветствовала и авиация. Над центром Волгограда пролетели три самолета Ан-2, рассыпая ворох листовок о капитуляции Германии. После они раскрасили небо в цвета российского триколора.

Три самолета пролетели над центром Волгограда

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

С самолетов раскидали листовки о капитуляции Германии

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Авиация пролетела над парадом в Волгограде и разбросала листовки "Мы победили"

Зрители собрались на балконах гостиниц

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Хотя в этом году Бессмертный полк проходит онлайн, многие волгоградцы принесли с собой на парад портреты своих дедов и прадедов. Будут лица фронтовиков в День Победы и по всему городу, и на Мамаевом кургане.

Бессмертный полк в эти дни на всех улицах Волгограда, но организованного шествия нет

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

После парада праздник в День Победы продолжится на Центральной набережной Волгограда. В 22.00 над Волгой прогремит артиллерийский салют и фейерверк. Еще один салют будет на Мамаевом кургане. Трижды прольется грандиозная лазерная и световая инсталляция «Свет Великой Победы» на Родину-мать.

