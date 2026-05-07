Общество7 мая 2026 21:40

Александра Пахмутова за роялем и салют над Мамаевым курганом: «Свет Великой Победы» увидели волгоградцы и вся страна

Первый показ «Света Великой Победы» прошел в Волгограде: лучшие кадры
Екатерина СИМОХИНА
Бесспорно, фейерверк на Мамаевом кургане - один из самых красивых в мире.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Праздничные мероприятия, посвященные 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, официально стартовали в Волгограде. 7 мая 2026 года на Мамаевом кургане показали первую инсталляцию в рамках акции «Свет Великой победы». Главную высоту России озарил фейерверк, а главным гостем и участником мероприятия стала великий советский композитор Александра Пахмутова. Автор легендарных произведений сама села за рояль, который возвели на воде на Площади Героев.

Александра Пахмутова стала главным гостем и участником мероприятия. Фото: администрация Волгоградской области.

За рояль Александру Пахмутову проводил Андрей Бочаров.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Зрители тепло приветствовали знаменитую талантливую землячку. Личное участие Александры Пахмутовой, исполнение ею собственных произведений в родном городе в День Победы заставило зрителей растрогаться до слез. Пахмутова посмотрела хронику кровопролитной битвы и фейерверк, музыкальным сопровождением которого стала песня «Поклонимся великим тем годам», музыку к которой написала она сама. Солировал в этот вечер на Мамаевом кургане оперный певец, солист Большого театра Василий Ладюк.

Александра Пахмутова села за рояль на Мамаевом кургане

Зрители увидели хронику кровопролитного сражения на Волге.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Первыми зрителями закрытого показа стали участники спецоперации и их семьи, представители патриотических, молодежных объединений, а также руководители федеральных ведомств, силовых и правоохранительных структур, руководство области. Губернатор Андрей Бочаров, проводив за рояль Александру Пахмутову, смотрел инсталляцию вместе с супругой и дочерью.

Инсталляция будет понятна не только взрослому зрителю.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

После окончания закрытого показа «Свет Великой Победы» показали еще раз – для всех желающих. Волгоградцы начали собираться у подножия Мамаева кургана более чем за час до начала инсталляции, желая занять хорошие места, чтобы увидеть все художественные задумки сценаристов. В этом году авторы обновили повествование, но формат и главная идея остались прежними. Зрители увидят трагические моменты кровопролитной битвы, вместе переживут радость Великой Победы.

Фейреверком завершился "Свет Великой Победы" на Мамаевом кургане 7 мая

Все месте испытают радость Победы.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

"Сает Великой Победы" в очередной раз расстрогал зрителей.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Бессмертный полк в этом году проходит в онлайн-формате. В том числе портреты героев можно было увидеть на акции.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Показ с фейерверком волгоградцы смогут увидеть 9 мая в 21.30, все остальные показы 8 и 9 мая 2026 года – без салюта. 8 мая «Свет Великой Победы» покажут в 20-30, 21-30, 22-30 и 23-30, 9 мая - в 20-30, 21-30, 22-30.

О современном величии России тоже напомнят.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Александра Пахмутова и ее музыка вдохновила в этом году авторов проекта.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Попасть на Мамаев курган во время проведения акции можно только со стороны проспекта Ленина. Коридор для прохода на главную высоту России начинается у остановки «Волгоград Арена», где будет останавливаться общественный транспорт. В целях безопасности с помощью ограждений на мемориальном комплексе развели потоки тех, кто пришел посмотреть инсталляцию и тех, кто уходит с показа.

Акцию "Свет Великой Победы" показали в Волгограде

Александра Пахмутова тоже смотрела салют за роялем.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ради того, чтобы это увидеть, на главную высоту России поднимаются ежегодно десятки тысяч зрителей акции.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП