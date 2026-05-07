Александра Пахмутова за роялем и салют над Мамаевым курганом: «Свет Великой Победы» увидели волгоградцы и вся страна

Праздничные мероприятия, посвященные 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, официально стартовали в Волгограде. 7 мая 2026 года на Мамаевом кургане показали первую инсталляцию в рамках акции «Свет Великой победы». Главную высоту России озарил фейерверк, а главным гостем и участником мероприятия стала великий советский композитор Александра Пахмутова. Автор легендарных произведений сама села за рояль, который возвели на воде на Площади Героев.

Зрители тепло приветствовали знаменитую талантливую землячку. Личное участие Александры Пахмутовой, исполнение ею собственных произведений в родном городе в День Победы заставило зрителей растрогаться до слез. Пахмутова посмотрела хронику кровопролитной битвы и фейерверк, музыкальным сопровождением которого стала песня «Поклонимся великим тем годам», музыку к которой написала она сама. Солировал в этот вечер на Мамаевом кургане оперный певец, солист Большого театра Василий Ладюк.

Первыми зрителями закрытого показа стали участники спецоперации и их семьи, представители патриотических, молодежных объединений, а также руководители федеральных ведомств, силовых и правоохранительных структур, руководство области. Губернатор Андрей Бочаров, проводив за рояль Александру Пахмутову, смотрел инсталляцию вместе с супругой и дочерью.

После окончания закрытого показа «Свет Великой Победы» показали еще раз – для всех желающих. Волгоградцы начали собираться у подножия Мамаева кургана более чем за час до начала инсталляции, желая занять хорошие места, чтобы увидеть все художественные задумки сценаристов. В этом году авторы обновили повествование, но формат и главная идея остались прежними. Зрители увидят трагические моменты кровопролитной битвы, вместе переживут радость Великой Победы.

Показ с фейерверком волгоградцы смогут увидеть 9 мая в 21.30, все остальные показы 8 и 9 мая 2026 года – без салюта. 8 мая «Свет Великой Победы» покажут в 20-30, 21-30, 22-30 и 23-30, 9 мая - в 20-30, 21-30, 22-30.

Попасть на Мамаев курган во время проведения акции можно только со стороны проспекта Ленина. Коридор для прохода на главную высоту России начинается у остановки «Волгоград Арена», где будет останавливаться общественный транспорт. В целях безопасности с помощью ограждений на мемориальном комплексе развели потоки тех, кто пришел посмотреть инсталляцию и тех, кто уходит с показа.

