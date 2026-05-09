Салют 9 мая 2026 на Мамаевом кургане в Волгограде Фото: Геннадий БИСЕНОВ.

Несмотря на ограничения Волгоград ярко отметил 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Три дня Родину-мать на Мамаевом кургане озарял «Свет Великой Победы». Завершил празднование 9 мая 2026 года в городе-герое Волгограде-Сталинграде артиллерийский салют с фейерверком на Центральной набережной. Еще один красочный фейерверк раскрасил небо над главной высотой России. Смотрите фото и видео кульминации празднования.

Акцию "Свет Великой Победы" показали в Волгограде

Салют и фейерверк на набережной Волгограда 9 мая Фото: Екатерина СИМОХИНА.

Вечером 9 мая 2026 на День Победы в Волгограде артиллерийские расчеты Южного военного округа дали 30 памятных залпов в сопровождении фейерверка на Центральной набережной города-героя.

Салют и фейерверк в День Победы на набережной Волгограда 9 мая 2026 года

Установили девять орудий на берегу Волги напротив музея-панорамы «Сталинградская битва». А вот фейерверк устроили напротив центральной лестницы. Так что волгоградцам пришлось крутить головой туда-сюда, чтобы увидеть и то, и другое.

Зато посмотреть салют и фейерверк смогли без проблем все желающие, так как концерта со звездами в этом году на набережной устраивать не стали. Из-за этого людей было не так много, как обычно, и все заняли лучшие места с видом на Волгу в полном разливе. А пока ждали, сотни людей в амфитеатре хором пели гимн России.

На День Победы 9 мая 2026 волгоградцы хором пели гимн России в ожидании салюта

Перед этим днем 9 мая Александр Малинин вместе с волгоградскими артистами спел для ветеранов на закрытом концерте в ЦКЗ. В финале все хором исполнили «День Победы».

Волгоградских ветеранов с Днем Победы поздравил Александр Малинин.

Главной точкой притяжения 9 мая 2026 в Волгограде стал Мамаев курган, где три раза показали лазерную инсталляцию «Свет Великой Победы». После второго сеанса небо над моментом «Родина-мать зовёт!» также раскрасил грандиозный фейерверк в сочетании со световыми лучами.

Салют и Свет Великой Победы 9 мая 2026 на Мамаевом кургане в Волгограде Фото: Геннадий БИСЕНОВ.

Патриотическая акция была в этом году впечатляющей и с новыми спецэффектами Фото: Геннадий БИСЕНОВ.

Увидеть его смогли десятки тысяч жителей и гостей Волгограда. И те, кто уже посмотрел световое шоу, и те, кто ждал последний в этом году показ. Людей на салют на Мамаевом кургане собралось так много, что вход наверх перекрыли задолго до салюта. У подножия стояла огромная толпа.

