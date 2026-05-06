Свет Победы прольется на Мамаевом кургане. Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

На День Победы 2026 в Волгограде подготовили большой праздник. Программа мероприятий на 9 мая включает парад, Свет Великой Победы на Мамаевом кургане, салют и фейерверк, концерты и велопробег. Как отметят в Волгограде День Победы, куда сходить на майские праздники 2026 года и что обязательно стоит посмотреть, подскажет план мероприятий сайта volgograd.kp.ru.

Празднование 9 мая в Волгограде: безопасность, ограничения, запреты на 2026 год

В 2026 году меры безопасности на День Победы в Волгограде усилят. Дороги перекроют вокруг Центральной набережной и площади Павших Борцов на три дня. Транзитные грузовики не пустят в город. Зато общественный транспорт 9 мая будет ходить часто и до поздней ночи.

В места массовых мероприятий на День Победы 2026 в Волгограде будут пропускать через рамки и досмотр. С большими сумками, рюкзаками, животными и детскими колясками не пустят ни на Мамаев курган, ни на набережную.

Посетителей на лазерное шоу Свет Победы на Мамаев курган в Волгограде будут пускать только с проспекта Ленина – Первой продольной. Вход со Второй продольной перекроют 7-9 мая с 16.00 до 24.00 часов, но на выход после показа можно пойти в обе стороны. Учтите, общественный транспорт на Мамаевом кургане все три дня останавливаться не будет. Придется идти пешком. В этом году полицейские впервые будут перекрывать вход на курган и регулировать потоки, если зрителей будет слишком много.

Связь и мобильный интернет будут глушить в Волгограде на время подготовки к празднику и в День Победы. Операторы и банки предупредили о проблемах с 5 по 9 мая. Заранее снимите наличные, скачайте на телефон карты, постройте маршруты. Договоритесь о способах связи с близкими, например, через СМС. Узнайте, где есть бесплатный Wi-Fi.

Военный парад откроет праздник в День Победы в Волгограде Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Куда сходить 7 мая 2026 в Волгограде: Свет Победы и салют на Мамаевом кургане и онлайн

С утра 7 мая 2026 пройдет генеральная репетиция парада в Волгограде. Начнется она на площади Павших Борцов в 10.00.

Главным событием в программе мероприятий на 9 Мая станет Свет Победы. В 2026 году посмотреть памятную акцию смогут не только жители и гости Волгограда, но и весь мир. Онлайн-трансляцию лазерного шоу на Мамаевом кургане покажут в Дзен, в VK Видео и Одноклассниках 7 мая в 21.00. Почетным гостем станет Александра Пахмутова.

Программа Света Победы в 2026 году будет с новыми спецэффектами и сценическим решениями. Будет 7 мая 2026 и салют на Мамаевом кургане во время прямого эфира лазерного шоу. Но его можно увидеть только издалека и онлайн. С 16.00 до 22.00 вход на Мамаев курган из-за съемок закроют.

Открытый показ лазерного шоу Свет Победы 7 мая начнется на Мамаевом кургане в 23.00. Где встать, чтобы было видно Свет Великой Победы 2026 в Волгограде: лучше всего обзор будет на Площади Героев, там все будет видно и слышно.

Куда сходить 8 мая 2026 в Волгограде: программа и расписание мероприятий на День Победы

С утра 8 мая в Волгограде пройдет торжественное возложение цветов к Вечному огню на Алее Героев, в 11.30 начнется шествие работников культуры.

8 мая в Волгограде можно прокатиться на «Трамвае Победы». Песни военных лет будут петь в трамвае №11 с 15 до 17 часов, в скоростном трамвае на маршруте СТ – с 16 до 18 часов.

Лазерное шоу Свет Победы на Мамаевом кургане 8 мая 2026 покажут четыре раза. Начало в 20.30, 21.30, 22.30 и в 23.30.

Что будет на 9 мая 2026 в Волгограде: парад, Свет Победы и праздник на набережной

Празднование 9 Мая Волгоград начнет на Мамаевом кургане, куда с утра придут с цветами тысячи людей. В 12.00 прогремит Выстрел памяти. Очередь по традиции будет в музей-панораму «Сталинградская битва». Возле нее на День Победы покажут радиоаппаратуру времен войны. Выставку техники под открытым небом можно посмотреть в любой день.

Военный парад 9 мая в Волгограде начнется в 10.00 на площади Павших Борцов. На трибуны пустят только избранных, на пятачке с Аллеи Героев посмотреть торжественный марш смогут немного людей.

Велопробег на День Победы стартует в Волгограде 9 мая 2026 в 11.30 от подножия Мамаева кургана. Участники проедут по Нулевой продольной до бронекатера БК-31. Сбор и регистрация - в 11.00 внизу парковки возле ВГАФКа.

Программа празднования 9 мая в Волгограде 2026 начнется на Центральной набережной в 11.00. На верхней террасе у фонтана будет Аллея оживших скульптур, выставки, флешмобы, концерты. На аллеях разместятся интерактивные площадки. В амфитеатре на нижней террасе в полдень покажут кино, в 15.00 – концерт, на балюстраде пройдут мастер-классы. В 19.00 в расписании мероприятий театральная постановка, в 21.00 – караоке песен о Победе. В 14.00 на Нулевой продольной пройдет легкоатлетическая эстафета.

Праздничный концерт в Горсаду 9 мая 2026 начнется в 11.30. В Центральном парке Волгограда – в 15.00. Также в ЦПКиО с 12.00 до 16.00 у автодрома будет выставка ретроавтомобилей. Работают все аттракционы.

Концерт 9 мая в Волгограде с участием звезд будет закрытым. Он пройдет в ЦКЗ для избранных. Кто из певцов приедет на День Победы, пока держат в секрете.

Свет Победы в Волгограде 9 мая 2026 года покажут на Мамаевом кургане три раза. Начнется патриотическое лазерное шоу в 20.30, 21.30 и 22.30.

Салют в Волгограде на 9 мая 2026 начнется в 22.00 в двух местах – на Центральной набережной и на Мамаевом кургане.

На салют и Свет Победы с детской коляской в этом году не пустят Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Куда пойти и что посмотреть 10 мая 2026 в Волгограде

Празднование Дня Победы в Волгограде продолжится 10 мая 2026 на Верхней террасе центральной набережной. У фонтана с 12.00 до 21.00 будет концерт, с 16 до 19 часов – аллея живых скульптур. В амфитеатре в 12.00 и в 20.00 бесплатно покажут кино, в 15.00 начнется мастер-класс «Письма Победы», в 15.30 и в 18.00 - концерты.

В Горсаду в центре Волгограда 10 мая с 12 до 14 часов тоже будет концерт.

Программа мероприятий на 11 мая 2026 в Волгограде

Программу празднования на День Победы в Волгограде 11 мая 2026 завершит марафон концертов. Зрителей ждут на Верхней террасе набережной и в Горсаду с 12.00. Аллея живых скульптур будет работать на набережной с 16.00 до 19.00. В 18.00 начнется финальный праздничный концерт у фонтана «Искусство».

В амфитеатре в 12.00 покажут кино, в 15.00 в программе песни военных лет, в 17.00 начнется музыкально-театрализованный перфоманс, в 19.00 - спектакль «Театр писем и судеб».

Также по предварительной регистрации туристы могут отправиться на пешие прогулки по набережной в 11.00, 12.00, 13.00 и 14.00. Сбор у амфитеатра.

Волгоград украсили к майским праздникам тысячами флагов Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

ЧТО ЕЩЕ

Покататься на детской железной дороге

Днем на майские праздники в Волгограде можно покататься на детской железной дороге по пойме Царицы. Поезд, которым управляют подростки, отправляется в будни от станции «Площадь Чекистов» раз в час с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00, в выходные и праздничные дни – каждый час с 10.00 до 17.00.

«Парад Великой Победы» в Волгоградском цирке

9 мая в Волгоградском цирке представят премьеру военно-патриотического спектакля «Парад Великой Победы». Языком циркового искусства на манеже расскажут историю любви, дружбы и взаимопомощи. Зрителей проведут от первого боя до штурма Рейхстага и парада Победы. Музыка, танцы, исторические костюмы и техника погрузят в атмосферу тех лет. Спектакль готовили больше года, задействовали в нем около ста артистов. В программу искусно вплели номера воздушных гимнастов, дрессировщиков, акробатов, жонглеров и канатоходцев. Ко Дню Победы возродят и легендарный аттракцион народного артиста РСФСР Тамерлана Нугзарова. Волгоградский цирк, ул. Краснознаменская, 15, т. 8(8442)61-28-56, билеты онлайн - circus-volgograd.ru. Премьера 9 мая 2026 в 15.00, 10 и 11 мая в 12.00. Билеты: 800 - 3000 руб. (0+)

Читайте КП - Волгоград в MAX

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Полная программа праздника на День Победы 9 мая 2026 в Волгограде

Запрет на детские коляски, животных и рюкзаки ввели в Волгограде на праздниках 7-9 мая

Как будут работать Мамаев курган и музей-панорама Сталинградская битва в Волгограде в майские праздники 2026

День Победы в Волжском 2026: программа праздника

Программа праздничных мероприятий на День Победы 2026 в Камышине