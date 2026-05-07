Дороги в центре Волгограда глобально перекроют 8-9 мая на День Победы Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Масштабное перекрытие дорог в Волгограде грядет 8-9 мая 2026 года. Центр будет перекрыт из-за парада и праздничных мероприятий на набережной. Пробки неизбежны. Ограничения проезда с вечера 8 мая введут вокруг площади Павших Борцов, на Центральной набережной и на Нулевой продольной, с утра перекроют движение автомобилей на улице Чуйкова. Для общественного транспорта и пешеходов часть улиц, дорог и остановок тоже закроют.

Перекрытия дорог на 8-9 мая 2026 в Волгограде

С 8 часов утра 8 мая до 24.00 часов 11 мая 2026 перекроют улицу Чуйкова от Краснознаменской до Комсомольской.

Из-за парада с 20 часов 8 мая до полудня 9 мая 2026 в центре Волгограда перекрытие дорог введут на площади Павших Борцов, улицах Мира (от Краснознаменской до Комсомольской), Володарского, Ленина, Гоголя, Аллее Героев. Автобусы на вокзал пустят через улицы Коммунистическую и Порт-Саида.

Перекроют движение на День Победы и вокруг Центральной набережной Волгограда. На Нулевой продольной ограничение проезда и запрет на остановку и стоянку транспорта введут с 20 часов 8 мая в границах улиц Калинина и Комсомольской. 9 мая с 7.00 до 17.00 перекроют всю рокадную дорогу от улицы Калинина до Крылова и спуски с улиц Землянского и Комсомольской. С 17 часов 9 мая до часа ночи 10 мая оставят перекрытие на набережной 62-й Армии в границах улицы Калинина и 7-й Гвардейской.

С 20 часов 8 мая до часа ночи 10 мая перекрытие дорог введут на улицах: Советской (от Краснознаменской до Порт-Саида); Комсомольской и Краснознаменской (от Первой продольной до набережной); Ленина и Володарского (от проспекта до верхней террасы); Калинина (от Пугачевской до набережной), на Верхней террасе набережной (в границах улиц Ленина и Краснознаменской).

С 7 утра 9 мая до часа ночи 10 мая ограничат движение на спуске с 7-й Гвардейской (от улицы Советской).

Дорогу на Мамаев курган с улицы Рокоссовского перекроют для автомобилей и запретят остановку с 7.00 часов 7 мая до 24.00 часов 9 мая 2026 года.

На Свет Великой Победы приходите с запасом времени, вход будет только с Первой продольной, пробки неизбежны Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

Ограничения движения 8-9 мая 2026 в Волгограде для общественного транспорта и пешеходов

На День Победы 8-9 мая 2026 года с 16.00 до 24.00 вход на Мамаев курган со Второй продольной полностью закроют для пешеходов. Выйти здесь будет можно.

С 7 мая до часа ночи 10 мая запрещена остановка и стоянка в парковочном кармане у входа на Мамаев курган с проспекта Ленина. 8-9 мая 2026 общественный транспорт не будет делать остановку на Мамаевом кургане на Первой и Второй продольных магистралях. На проспекте Ленина – 8 мая и до конца суток 9 мая, на улице Рокоссовского – 8 мая с 10.00 до 23.50, 9 мая с 6.00 до 23.50. Зрителям Света Великой Победы придется с полкилометра пройти пешком от и до ближайшей остановки у стадиона «Волгоград Арена».

В места массовых мероприятий не пустят с крупными сумками, животными и детским колясками. Электросамокаты, самокаты и велосипеды тоже нежелательны.

Подписывайтесь на наш MAX и Telegram, там самая оперативная информация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Куда сходить на 9 мая 2026 в Волгограде: парад, два салюта и Свет Победы

Как будет ходить общественный транспорт 8-9 мая в Волгограде

Где в Волгограде перекроют дороги на День Победы 2026

Первый показ «Света Великой Победы» прошел в Волгограде: фото и видео

Полная программа праздника на 9 мая 2026 в Волгограде

День Победы в Волжском 2026: программа праздника

Программа на День Победы 2026 в Камышине