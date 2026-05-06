В схеме перекрытия дорог в Волгограде с 6 по 9 мая 2026 года – ограничения на время генеральной репетиции и парада Победы. Из-за массовых праздничных мероприятий на 9 мая также станут пешеходными улицы вокруг Центральной набережной и Нулевая продольная. Как рассказали в мэрии, улицы станут пешеходными для удобства и безопасности волгоградцев и гостей города.

Где в Волгограде перекроют дороги с 6 мая по 9 мая 2026 года

На время репетиции и парада Победы 2026 в центре Волгограда перекроют дороги вокруг площади Павших Борцов. С 20.00 часов 6 мая до 12.00 часов 7 мая и с 20.00 часов 8 мая до 12.00 часов 9 мая 2026 года не проехать будет по улице Мира (от Краснознаменской до Комсомольской) и на всех прилегающих улицах - Ленина, Володарского, Гоголя, Аллее Героев. Остановка и стоянка машин в это время будет под запретом на улице Краснознаменской (от Мира до Коммунистической) и на Коммунистической (от Краснознаменской до Порт-Саида). Автобусы № 6, 21, 88 и 89э будут следовать к вокзалу Волгоград-1 через улицы Коммунистическую и Порт-Саида.

Перекрытие дорог в Волгограде 7-9 мая 2026 года: список улиц

Общественный транспорт не будет останавливаться на Мамаевом кургане в дни сияния Света Победы. Остановка и стоянка любого транспорта в парковочном кармане у входной площади «Мамаева Кургана» на проспекте Ленина запрещена с 7 часов утра 7 мая до часа ночи 10 мая.

Дорогу с улицы Рокоссовского на Мамаев курган с 16 до 24 часов 7-9 мая 2026 года закроют для пешеходов. С 7 утра 7 мая до 24.00 часов 9 мая 2026 года дорогу до телецентра перекроют для машин, также под запретом остановка и стоянка.

Из-за праздника на Центральной набережной перекроют дорогу и запретят остановку и стоянку транспорта на Нулевой продольной с 20 часов 8 мая до 7 утра 9 мая от улицы Калинина до Комсомольской. В День Победы 9 мая 2026 года с 7.00 до 17.00 перекрытие расширят от улицы Калинина до Крылова и на все спуски. С 17 часов 9 мая до часа ночи 10 мая набережная 62-й Армии будет перекрыта от улицы Калинина до 7-й Гвардейской.

С 7 утра 9 мая до часа ночи 10 мая будет перекрыто движение на улице 7-й Гвардейской (от Советской до набережной). 9 мая 2026 года с 7.00 до 17.00 – на улице Землянского (от проспекта Ленина до набережной). С 8 утра 8 мая до 24.00 часов 11 мая перекроют улицу Чуйкова от Краснознаменской до Комсомольской.

С 20.00 часов 8 мая до часа ночи 10 мая перекроют дороги на улицах: Советская (от Краснознаменской до Порт-Саида); Краснознаменская и Комсомольская (от проспекта Ленина до набережной); Ленина и Володарского (от проспекта Ленина до верхней террасы набережной); Калинина (от Пугачевской до Нулевой продольной), Верхняя терраса Центральной набережной (от Краснознаменской до улицы Ленина).

ВАЖНО!

Жителей и гостей Волгограда в местах массовых мероприятий просят воздержаться от использования электросамокатов, велосипедов и прочих «колес».

