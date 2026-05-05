В программе праздничных мероприятий на День Победы 9 мая 2026 в Камышине – салют, выставка военной техники, шествие с георгиевской лентой и Бессмертный автополк, концерты, кинопоказы и полевая кухня. Сайт volgograd.kp.ru подскажет, куда сходить в Камышине 7 мая, 8 мая, 9 мая и 10 мая 2026 года. Смотрите программу праздника на День Победы и расписание мероприятий.

7-8 мая 2026 года в Камышине: что будет, программа мероприятий на День Победы

Откроет праздничные мероприятия, посвященные 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, бесплатный кинопоказ под открытым небом. 7 мая 2026 в 19.30 жители Камышина смогут посмотреть художественный фильм «Каруза» (6+) в парке Текстильщиков.

8 мая 2026 в 16.00 в Камышинском драмтеатре бесплатно покажут спектакль «Прыжок в высоту!» (12+). Получить пригласительные заранее можно в кассе.

По традиции праздник на День Победы 8 мая 2026 года в Камышине продолжит шествие молодежи с Георгиевской лентой. Колонна пройдет в 18.30 от Дворца культуры до Аллеи Героев. Затем в 19.30 у Памятного знака погибшим камышанам начнется акция «Свеча памяти».

День Победы 9 мая 2026 года в Камышине: программа мероприятий

С утра в День Победы 9 мая 2026 года на площади Павших Борцов в Камышине разместится выставка военной техники. Рассмотреть ее можно с 8.00 до 12.00. В 9 утра начнется возложение цветов к памятным местам. В 11.00 от площади Павших Борцов стартует Бессмертный автополк.

Продолжит программу праздничных мероприятий бесплатный кинопоказ в Центре культуры и досуга «Дружба». 9 мая в 14.00 можно посмотреть фильм «Сашка. Дневник солдата» (12+).

В 16.00 часов 9 мая 2026 в Камышине праздник переместится на набережную Волги. Там устроят танцевальный флешмоб «Память хранит имена».

Праздничная программа на День Победы 2026 в парке Комсомольцев-добровольцев пройдет с 16.00 до 21.00. С 16.30 там будет работать полевая кухня, где камышан угостят солдатской кашей. На аллеях развернут интерактивные площадки, будет и концерт местных коллективов. Завершит день праздничный фейерверк. Начнется салют на День Победы 9 мая 2026 в Камышине в 21.00.

Куда сходить 10 мая 2026 в Камышине

Отмечать День Победы в Камышине продолжат и 10 мая 2026 года. В 12.00 праздничный концерт начнется в ДК «Текстильщик». Вход сделают по пригласительным, которые можно взять в кассе.

В Камышинском драмтеатре 10 мая в 17.00 покажут спектакль «Там, где не было войны…», билеты можно купить в кассе и на сайте театра.

А вот ретро-поезд «Воинский эшелон» в 2026 году до Камышина не доедет, как и до Волгограда. Состав сделает остановку только на одной станции в Волгоградской области. Посмотреть на «Катюши», пушки и другую военную технику можно будет 10 мая 2026 в 10.00, доехав до станции Петров Вал.

