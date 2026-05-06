Артиллерийский салют и два фейерверка в Волгограде 9 мая 2026 года станут одним из главных событий в финале праздничных мероприятий на День Победы. Начнется салют одновременно в двух местах – на набережной и на Мамаевом кургане, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Салют в Волгограде 9 мая 2026 года: где будет, когда начнется

На нижней террасе Центральной набережной Волгограда 9 мая 2026 года будет артиллерийский салют и фейерверк на День Победы. Салют начнется ровно в 22.00 после концерта с песнями военных лет. Расчеты ЮВО дадут памятные 30 залпов с интервалом в 30 секунд. Сопровождать салют будет красочный фейерверк.

Великолепный салют в Волгограде 9 мая 2026 будет и на Мамаевом кургане. Прогремит фейерверк над скульптурой Родины-матери в сопровождении лазерных и световых лучей после второго показа шоу Свет Великой Победы в День Победы. Начало салюта тоже в 22.00.

Где лучше смотреть салют в Волгограде 9 мая 2026 года

Запускать фейерверк на набережной будут с берега Волги. Палить из пушек артиллеристы будут ближе к танцующему мосту. Посмотреть салют 9 мая 2026 в Волгограде можно будет с верхней и нижней террасы Центральной набережной, с моста через Волгу, и из высоток, расположенных в центре. Хороший обзор на салют на Мамаевом кургане будет также с верхних этажей домов в центре, Дзержинском и Краснооктябрьском районах, с самого Мамаева кургана, из Мемориального парка и ЦПКиО. Отлично будет видно оба салюта на День Победы из-за Волги.

7 мая 2026 тоже будет салют на Мамаевом кургане. Но посмотреть его жители и гости Волгограда смогут только издали, либо в интернете. Онлайн-трансляцию Света Великой Победы впервые покажут в Дзене, ВКонтакте и Одноклассниках. Прямой эфир начнется в 21.00. А на Мамаев курган нельзя будет попасть из-за съемок с 16.00 до 22.00.

Учтите, меры безопасности на День Победы 2026 в Волгограде усилят. На Мамаев курган будут пускать на световое шоу только с проспекта Ленина. А полицейские будут регулировать поток, чтобы не создавать давку.

Всюду проходить на праздник нужно будет через рамки и досмотр. А с колясками, животными и большими сумками в места проведения массовых мероприятий вообще не пустят.

