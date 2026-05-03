На время Света Великой Победы 7-9 мая 2026 в Волгограде изменят схему движения

Попасть на Свет Великой Победы на Мамаев курган можно будет только с проспекта Ленина Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Волгограде на три дня 7-9 мая 2026 года изменят схему движения общественного транспорта и пешеходов на время патриотической акции Свет Великой Победы на Мамаевом кургане. На время съемок прямого эфира вход на курган перекроют, рассказали организаторы.

Когда перекроют вход на Мамаев курган в Волгограде 7 мая 2026

Пока организаторы будут готовиться к прямому эфиру и во время съемок шоу Свет Великой Победы, доступ на Мамаев курган в Волгограде закроют. Вход на Мамаев курган будет закрыт 7 мая 2026 года с 16.00 до 22.00 часов. Для тех, кто решит посмотреть первый оффлан показ 7 мая в 23.00 доступ откроют с 22 часов. Зайти можно будет только от подножия Мамаева кургана со стороны проспекта Ленина. Вход со Второй продольной будет перекрыт с 16.00 часов все три дня – 7, 8 и 9 мая.

Как доехать и пройти на показ шоу Свет Великой Победы в Волгограде 7-9 мая 2026 года

Ехать на Свет Великой Победы в 2026 году жителям и гостям Волгограда придется на скоростном трамвае или автобусах-троллейбусах, которые ходят по Первой продольной. Все три дня остановки «Мамаев курган» на Первой и Второй продольной будут закрыты. Общественный транспорт не будет на них останавливаться, забирать и высаживать пассажиров. Доехать придется из центра до стадиона «Волгоград Арена» или до остановки «Дворец спорта» из северной части города. Оттуда придется идти полкилометра пешком. Тем, кто решится поехать на своей машине, лучше заранее выбрать место для парковки автомобиля.

Вход на Мамаев курган со Второй продольной будет перекрыт 7-9 мая 2026 года с 16.00 до полуночи. Подняться на Мамаев курган можно будет только снизу из парка Победы со стороны проспекта Ленина. А вот выйти с кургана после показа Света Великой Победы можно будет и к проспекту Ленина, и на улицу Рокоссовского. До остановки опять же придется пройти с полкилометра пешком.

Меры безопасности на время акции Свет Великой Победы в Волгограде 7-9 мая 2026 года

В прошлые годы не раз бывало, что зрители Света Великой Победы не ожидали оказаться в огромной толпе на Мамаевом кургане. Возникали проблемы. В этом году сотрудники полиции решили регулировать проход на Мамаев курган. Как только Площадь Героев и подходы к ней будут полностью заполнены людьми, доступ перекроют до следующего сеанса.

Учтите, пропускать на Мамаев курган будут только с проспекта Ленина. Ради безопасности придется пройти через рамки и досмотр. Закладывайте на это время.

В 2026 году Свет Великой Победы полностью обновил программу. Зрителей удивят новыми спецэффектами и сценой на воде.

Читайте КП - Волгоград в MAX

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Полная программа праздника на День Победы 9 мая 2026 в Волгограде

Сцена на воде и спецэффекты: каким будет Свет Великой Победы 2026 в Волгограде

В Волгограде 2 и 5 мая перекроют дороги на время репетиций парада Победы