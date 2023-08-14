Бывший руководитель облминспорта стал главным тренером волгоградского «Ротора»

Фото: СК "Ротор"

После провального старта во Второй лиге «Ротор» обрел нового главного тренера. Волгоградскую команду возглавил Сергей Попков, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на пресс-службу «сине-голубых».

Сергей Попков родился в Волгограде 28 июля 1963 года. После непродолжительной карьеры футболиста стал тренером. Окончил Волгоградский институт физической культуры. В 90-е годы работал в «Олимпии», дважды побеждал в Детской футбольной лиге. С 2000 по 2002 год тренировал «Олимпию» во Втором дивизионе. В 2007 и 2008 годах Сергей Попков занимал должности тренера и начальника «Ротора». Также в его карьере были «Титан» из Реутова, «Ижевск», ярославский «Шинник», тверская «Волга», «Астрахань», «КАМАЗ» из Набережных Челнов, «Тюмень», латвийский «Динабург», казахстанские «Акэайык», «Ордыбасы» и «Окжетпес», в котором он работал до нынешнего назначения в «Ротор».

С апреля 2012 по май 2014 года Сергей Попков занимал должность министра спорта и туризма Волгоградской области.

Напомним, «Ротор» начал сезон 2023/2024 годов с Алексеем Стукаловым в качестве главного тренера, который был в команде с прошлого лета. После трех ничьих и одного поражения в группе «золото» дивизиона А Второй лиги Алексей Стукалов расторг контракт с волгоградским клубом по взаимному согласию сторон, после чего футболисты написали коллективное письмо руководству «Ротора». Гендиректор Павел Никитин понял, почему игроки это сделали, но отметил, что клубу нужно идти дальше уже с новым наставником команды. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Владимир Файзулин, при котором «сине-голубые» 13 августа уступили «Краснодару-2» со счетом 1:2. Сергей Попков приступил к обязанностям рулевого «Ротора» 14 августа. «Сине-голубые» в своей группе Второй лиги после пяти туров занимают последнее, 10-е место.