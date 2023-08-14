«У нас все где-то около»: Владимир Файзулин прокомментировал поражение «Ротора»

Фото: СК "Ротор"

«Ротор» во Второй лиге продолжает разочаровывать своих болельщиков. Волгоградская команда дома уступила «Краснодару-2» со счетом 1:2 в 5-м туре турнира и осталась на последнем месте в таблице. Новую неудачу прокомментировал исполняющий обязанности главного тренера «Ротора» Владимир Файзулин, назвав причины проигрыша.

Для «сине-голубых» игра против «Краснодара-2» была первой после увольнения Алексея Стукалова. Реабилитироваться после смены наставника не удалось. Владимир Файзулин заявил, что нельзя было ошибаться в конце первого тайма, оплошность в обороне привела к первому пропущенному мячу.

- Мы дали фору в первом тайме на последней минуте. Конечно, этого нельзя было делать. В принципе, у них (у «Краснодара-2» - прим. ред.) не было столько возможностей забить. Они из двух моментов забили. У нас все где-то около, не можем довести до конца. Забей мы в первом тайме, все было бы по-другому. В нападении надо было создавать давление около ворот, искать моменты, чтобы забить. Этого не было, - рассказал на послематчевой пресс-конференции Владимир Файзулин.

По ходу второго тайма в составе «Ротора» произошла необычная замена, центральный защитник Кирилл Донцов вышел в нападение. Из-за отсутствия по травмам нападающих пришлось задействовать у чужих ворот габариты игрока обороны.

- Вынужденная замена. Думали, что будут доходить передачи верхом, а от него (от Кирилла Донцова – прим.ред.) – сбросы и наши подборы в штрафной, или стандарты. Он выигрывал, но это было неакцентированные передачи. Не было нападающего, чтобы выпустить, - подчеркнул Владимир Файзулин.

После пяти матчей у «Ротора» всего 3 набранных очка и последнее, 10-е место в таблице. В следующем туре волгоградцы 19 августа сыграют в Ульяновске с «Волгой». Не исключено, что ими в этом матче будет руководить новый главный тренер. Основным кандидатом является Сергей Попков, который присутствовал на «Волгоград Арене» во время матча «Ротор» - «Краснодар-2».