«Ротор» объявил об увольнении Алексея Стукалова

Фото: СК "Ротор"

Главный тренер «Ротора» Алексей Стукалов покидает свою должность. Волгоградский клуб и главный тренер решили прекратить сотрудничество по взаимному согласию сторон. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе «Ротора».

- Мы благодарим Алексея Борисовича за проделанную работу, профессионализм и желаем ему успехов в дальнейшей карьере! – отметили в волгоградском клубе.

Готовить команду к ближайшей игре будет Владимир Файзулин. Он будет исполнять обязанности главного тренера.

Напомним, Алексей Стукалов возглавил «Ротор» летом 2022 года. Он пришел в клуб вместе со спортивным директором Федором Щербаченко. Однако осенью клуб штормило в плане результатов, появлялись и слухи о конфликте между спортдиром и главным тренером. В итоге Щербаченко ушел из клуба, Стукалов сохранил за собой пост наставника. Под его руководством волгоградская команда заняла третье место в группе 1 Второй лиги.

В сезоне 2023/2024 годов «Ротор» получил право выступить в «золотой» группе дивизиона А Второй лиги. Однако старт получился неудачным. В активе «сине-голубых» после четырех туров 3 набранных очка при трех ничейных результатах и одном поражении. «Ротор» занимает последнее 10-е место. Волгоградцам по итогам осенней части сезона нужно оказаться в шестерке лучших команд, чтобы весной продолжить борьбу за выход в Первую лигу.

13 августа «сине-голубые» на «Волгоград Арене» примут «Краснодар-2». Стартовый свисток прозвучит в 19.00.