«Коллективное письмо было»: генеральный директор «Ротора» высказался об уходе Алексея Стукалова

Фото: СК "Ротор"

«Ротор» в очередной раз остался без главного тренера. Днем ранее волгоградский клуб и Алексей Стукалов приняли решение о расторжении контракта по обоюдному согласию. Уход главного тренера прокомментировал генеральный директор «Ротора» Павел Никитин.

Как сообщает сайт volgograd.kp.ru, руководитель клуба подтвердил коллективное обращение футболистов, о котором сообщалось в СМИ. Только письмо игроки подготовили не губернатору, а Павлу Никитину.

- Что же касается информации в СМИ о коллективном письме футболистов, то такое обращение действительно поступило на мое имя. В нем парни выразили свою поддержку Алексею Борисовичу и тем самым разделили с ним свою ответственность за результат. По-человечески я их понимаю, есть игроки, которых Стукалов лично приглашал в «Ротор». Мы провели встречу и несмотря на сложившиеся обстоятельства, футболисты заверили, что приложат все усилия для выправления турнирной ситуации, - приводит слова генерального директора пресс-служба «Ротора».

Павел Никитин отметил, что решение о прекращении сотрудничества с Алексеем Стукаловым было принято взвешено. Стороны восприняли разрыв контракта спокойно.

- Это футбол, и нужно двигаться дальше, - добавил гендиректор «Ротора».

Напомним, об увольнении Алексея Стукалова с поста главного тренера «сине-голубых» было объявлено 8 августа. Вечером в СМИ появилась информация о коллективном письме футболистов губернатору Волгоградской области. Игроки попросили вернуть наставника. В «Роторе» опровергли информацию о письме на имя главы региона.

Волгоградская команда в группе «золото» дивизиона А Второй лиги занимает последнее 10-е место с тремя набранными очками. 13 августа «Ротор» на «Волгоград Арене» в 19.00 сыграет с «Краснодаром-2». «Сине-голубых» к этой игре будет готовить и.о. главного тренера Владимир Файзулин.