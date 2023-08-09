«Ротор» прокомментировал информацию о коллективном письме игроков губернатору

Фото: СК "Ротор"

Накануне из «Ротора» ушел главный тренер Алексей Стукалов. А вечером на страницах федеральных спортивных СМИ появилась информация о том, что футболисты волгоградской команды обратились к губернатору. Игроки «Ротора» якобы написали коллективное письмо Андрею Бочарову с просьбой вернуть Алексея Стукалова на должность наставника.

- Футболисты «Ротора» написали письмо на имя губернатора Волгоградской области в поддержку уволенного Алексея Стукалова, - сообщил championat.com.

В «Роторе» прокомментировали информацию о коллективном письме футболистов главе региона. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе клуба, к губернатору игроки не обращались.

- Коллективного письма футболистов губернатору Волгоградской области не было, - подчеркнули в «Роторе».

Напомним, Алексей Стукалов и «Ротор» договорились о прекращении сотрудничества по взаимному согласию. 39-летний специалист работал в волгоградском клубе с лета 2022 года. В прошлом сезоне «сине-голубые» под его руководством заняли третье место в группе 1 Второй лиги. В новом игровом году «Ротор» после четырех туров группы «золото» дивизиона А Второй лиги занимает последнее десятое место с тремя набранными очками. К следующему матчу волгоградскую команду в качестве исполняющего обязанности главного тренера готовит Владимир Файзулин. 13 августа «Ротор» на «Волгоград Арене» в 19.00 примет «Краснодар-2».