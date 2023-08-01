Референдум о переименовании Волгограда в Сталинград может пройти 17-19 ноября

Вопрос о переименовании города спустя полтора месяца снова решили поднять Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

В Волгограде продолжаются приготовления к байк-шоу, которое посвящено 80-летию Победы в Сталинградской битве. Внезапно на фоне этой новости, в социальных сетях появилась еще одна – в день проведения масштабного мероприятия, 12 августа, могут объявить о точных датах проведения референдума по переименованию города-героя.

Как сообщает сайт volgograd.kp.ru, в местных телеграм-каналах называют даже ориентировочные даты проведения этого судьбоносного события - 17-19 ноября. Объявят об этом как раз во время байк-шоу.

Интересно, что инициативные группы, задающиеся вопросом, нужно ли переименовывать город-герой, пока остаются в неведении. Председатель волгоградского совета ветеранов Александр Струков, казалось, был удивлен такой информации.

- Ничего не знаю по этому вопросу, нахожусь в отпуске. Подтвердить или опровергнуть информацию не могу. Не исключаю, что это может быть фейковой информацией, - сообщил Александр Струков.

Напомним, что отправной точкой многочисленных обсуждений, нужно ли вернуть Волгограду его историческое имя, стал 80-летний юбилей начала разгрома фашистских войск под Сталинградом. 19 ноября 2022 года Совет ветеранов обратился к губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову с просьбой вернуть Волгограду прежнее имя.

После этого прошло немало времени, за которое проводились многочисленные опросы и встречи с общественниками. Большинство волгоградцев, согласно опросу ВЦИОМ, хотят оставить городу привычное название, возмущаются переименованию Волгограда в Сталинград и общественники.

22 июня 2023 участники общественного совета объявили, что ставят вопрос о переименовании Волгограда на паузу и продолжат изучать общественное мнение.