Переименование Волгограда в Сталинград поставили на паузу

С датой объявления окончательных результатов общественники пока не определились Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

В Волгограде решили пока не поднимать вопрос переименования города в Сталинград. В ближайшее время общественный совет по изучению мнения населения о возвращении городу исторического названия не будет проводить никаких опросов и уж тем более нет речи и о проведении референдума. Об этом в телефонном разговоре с корреспондентом «КП-Волгоград» рассказал глава горсовета ветеранов Александр Струков.

- Мы пока поставили этот вопрос на паузу, - заявил Александр Струков. - Изучаем общественное мнение. Чуть позже мы официально объявим, стоит ли выходить на референдум или нет, точные даты пока назвать не могу.

Напомним, что первые разговоры о переименовании Волгограда в Сталинград начались еще 19 ноября 2022 года, когда отмечался 80-летний юбилей начала разгрома фашистских войск под Сталинградом. Тогда Совет ветеранов обратился к губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову с просьбой вернуть Волгограду прежнее имя.

Опрос ВЦИОМ среди волгоградцев показал, что жители города-героя не в восторге от такой перспективы. Поддерживают возвращение Сталинграда лишь 26%, против - 67%. Тем не менее, в Волгограде был создан даже общественный совет по изучению мнения населения о возвращении городу исторического названия, проводились встречи с общественниками, но к общему решению прийти никак не могли.