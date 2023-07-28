В Волгограде устанавливают еще один фонтан «Детский хоровод»

Знаменитый "Детский хоровод" появится на этом месте временно Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

У музея-панорамы «Сталинградская битва» в Волгограде устанавливают еще одну копию легендарного фонтана «Детский хоровод». Он станет частью кульминационной части байк-шоу, который пройдет в городе-герое 12 августа. По словам президента мотоклуба «Ночные волки» Александра Залдастанова, фонтан привезли специально для шоу, которое приурочено к 80-летию Победы в Сталинградской битве, а после его демонтируют.

- Этот фонтан стал образом, символизирующим Победу в Сталинградской битве. Мы специально его решили установить напротив разрушенной мельницы Гергардта, - объяснил задумку Александр «Хирург» Залдастанов. - Здесь, в этих образах, весь народ - наши деды, прадеды и отцы, - объединились и держатся за руки. И нам сейчас, в это непростое время, также нужно шагнуть в этот хоровод и объединиться.

Временное место для фонтана выбрано не случайно Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

В кульминационной части «Ангелы Победы» байк-шоу, крутящийся вокруг своей оси фонтан взмоет в небо на 15 метров под живой аккомпанемент известного во всем мире пианиста Юрия Розума. Увидеть это зрелище своими глазами сможет каждый желающий 12 августа в 19.00.

Стоит отметить, что новый фонтан здесь после байк-шоу не останется. Уже на следующий день, 13 августа, он уедет вместе с «Ночными волками». А вот привычные волгоградцам копии фонтана - на территории музея-заповедника «Сталинградская битва» и у ж/д вокзала, - никуда не денутся и останутся дома, в Волгограде.

Напомним, что байк-шоу пройдет в Волгограде 12 августа. В 14.45 от площади Дзержинского стартует мотопробег, затем праздник продолжится у фонтана «Детский хоровод» на Центральном ж/д вокзале, завершится праздник у музея-панорамы «Сталинградская битва». Кульминационная часть начнется в 19.00. Специальный гость – певица Юлия Чичерина.