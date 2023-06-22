День молодежи 2023 в Волгограде отметят с салютом и концертами звезд. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В программе мероприятий на День молодежи в Волгограде 23 и 24 июня 2023 – фестиваль #ТриЧетыре, праздничный салют и дискотека с DJ Грув, а также масса всевозможных развлечений, мастер-классов и активностей на Центральной набережной и в ЦПКиО. Хедлайнерами праздника станут известные группы и певцы - Хабиб, БандЭрос, 5sta family и Мари Краймбрери, Чина, Анет Сай и Мария Зайцева. Сайт volgograd.kp.ru публикует полную программу мероприятий на День молодежи 2023 в Волгограде на 23 июня и 24 июня 2023 года и рассказывает, как отметят праздник и куда сходить на фестивале #ТриЧетыре.

День молодежи в Волгограде 2023 - полная программа мероприятий на 22, 23 и 24 июня

КУДА СХОДИТЬ 22 ИЮНЯ 2023 В ВОЛГОГРАДЕ

22 июня 2023 года в 21.00 на нижней террасе набережной Волгограда покажут световое мультимедийное шоу на бронекатере БК-31 про историю защищавшего Сталинград боевого корабля и его команду. Людей будет много, туда придет целое молодежное шествие.

КУДА СХОДИТЬ 23 ИЮНЯ 2023 В ВОЛГОГРАДЕ

Оба дня - 23 и 24 июня 2023 года в Волгограде будут проходить соревнования, лектории и мастер-классы фестиваля #ТриЧетыре. Большинство из них, тем более в рабочую пятницу, основной массе горожан будут не интересны.

Откроют второй фестиваль #ТриЧетыре 23 июня 2023 в Волгограде в 10.00 на расположенной на нижней террасе Центральной набережной главной сцене. В это же время в амфитеатре начнет работать ярмарка трудоустройства, которая будет интересна тем, кто в поисках работы. Поискать подходящую вакансию можно до 16.00. Также днем можно посмотреть фестиваль граффити у амфитеатра и танцевальные, театральные и вокальные кастинги на верхней террасе неподалеку от фонтана.

Самое интересное на День молодежи 2023 в Волгограде развернется на сцене на нижней террасе Центральной набережной вечером. 23 июня в 19.00 здесь начнется праздничный концерт. Среди хедлайнеров первого дня Хабиб и Мари Краймбрери, Анет Сай и Мария Зайцева. Концерт будет идти до 22.30.

Карта фестиваля на 23 июня.

Карта фестиваля на 23 июня - 2.

КУДА СХОДИТЬ 24 ИЮНЯ 2023 В ВОЛГОГРАДЕ

24 июня 2023 года в Волгограде в программе мероприятий на День молодежи – площадки фестиваля #ТриЧетыре в ЦПКиО и на Центральной набережной. В Центральном парке культуры и отдыха с 11.00 до 18.30 устроят военно-спортивные игры, покажут казачью станицу, а в 18.00 у главной сцены будут зажигать под треки Fleen, Глоч, Угрозза, Illestex, NColor и Костя Status.

24 июня 2023 с 11.00 до 18.30 волгоградцев ждут развлечения на верхней и нижней террасе Центральной набережной. На День молодежи 2023 в Волгограде устроят фестиваль плова неподалеку от памятника Хользунова, гостей обещают угостить под национальную музыку приготовленным по рецептам разных народов угощением. На аллеях реконструкторы покажут выставку военной техники, артиллерийского и стрелкового вооружения. Напротив кафе «Меритаж» будет «машина для обнимания» для детворы, малышковые мастер-классы и игры. У фонтана ждут любителей киберспорта, у памятника Хользунову – любителей экостиля. Также на аллеях устроят ярмарку мастеров.

На нижней террасе Центральной набережной на День молодежи 2023 в Волгограде 24 июня с 11 до 18 часов будут работать площадка «Макияж.Прическа», бесплатная бьюти-зона, шесть часов будут идти модные показы рядом с амфитеатром. С 14 до 18 часов неподалеку бесплатно научат безопасному вождению электросамокатов (16+). Здесь же пройдет фестиваль воздушных змеев и выставка ретро-техники. В 17.00 в амфитеатре - бал для 2,5 тысячи волгоградских выпускников.

Самое интересное в программе праздника на День молодежи 2023 в Волгограде 24 июня – концерт со звездами на нижней террасе набережной. Начнется он в 19.00 и продлится до 22.30. На второй день фестиваля #ТриЧетыре выступят певица Чина, а также известные своими хитами группы БандЭрос и 5sta family. Также будет дискотека с DJ Грув и салют.

В Комсомольском саду Волгограда 24 июня 2023 в 11.00 на День молодежи - бесплатное занятие йогой, концерт, пленэр. 25 июня - в 11.00 также бесплатное занятие йогой, в 14.00 в Народной библиотеке - женский книжный клуб, в 17.00 на спортивной площадке - мужские игры с видом на парк.

Карта фестиваля на 24 июня.

Карта фестиваля на 24 июня - 2.

Кто из звезд выступит на День молодежи 2023 в Волгограде на фестивале #ТриЧетыре

Звезды первого дня фестиваля #ТриЧетыре на День молодежи 23 июня 2023 в Волгограде - Хабиб и Мари Краймбрери, Анет Сай и Мария Зайцева. 24 июня 2023 года в программе мероприятий значатся такие известные имена как певица Чина, группы БандЭрос и 5sta family, DJ Грув.

Салют на День молодежи в Волгограде 24 июня 2023

Завершит праздник на День молодежи 24 июня 2023 в Волгограде праздничный фейерверк. Начнется салют на нижней террасе набережной в 22.30. Посмотреть его можно будет с любой точки на набережной, с реки и из-за Волги.

Какие дороги перекроют в Волгограде на День молодежи 22, 23 и 24 июня 2023

22 июня 2023 с 18.00 до 24.00 в Волгограде перекроют улицу Комсомольскую ниже Чуйкова и Нулевую продольную от 7-й Гвардейской до Краснознаменской. На двое суток 23 и 24 июня рокадную дорогу и все съезды на нее закроют целиком.

С 8 часов утра 22 июня до конца суток 24 июня 2023 в Волгограде перекроют улицуЧуйкова от Краснознаменской до Комсомольской. 24 июня с утра до ночи будет закрыта и улица Советская на от Краснознаменской до Порт-Саида. Подробнее.

Как будет ходить транспорт на День молодежи в Волгограде 22, 23 и 24 июня 2023 года

Вечером 22 июня, весь день 23 июня и 24 июня трамваи, троллейбусы и автобусы будут ходить чаще и до самой полуночи. При этом интервал движения подстроят под программу праздника. После концертов и салюта транспорт буде уходить из центра по мере заполнения салона.

23 и 24 июня с 21.30 общественный транспорт не будет делать остановки на «Комсомольской», «Современнике» и «Медуниверситете». Подземных станций это не коснется. А автобус №35 и маршрутка №98 не будут спускаться к речпорту. Подробнее.

Учтите, пройти на набережную можно будет не везде, а только через рамки и с досмотром. Пьяных не пустят. При этом алкоголь 24 июня в магазинах вообще продавать не будут. На День молодежи в регионе действует сухой закон.

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