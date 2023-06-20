Группа 5sta family станет одним из хедлайнеров Дня молодежи 2023 в Волгограде. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Стало известно, кто из звезд выступит на День Молодежи в Волгограде 23 и 24 июня 2023 года на фестивале #ТриЧетыре. Хедлайнерами на двух грандиозных концертах станут Хабиб, Банд’Эрос, 5sta family и Мари Краймбрери, а также Чина, Анет Сай и Мария Зайцева. Плюс к этому на Центральной набережной Волгограда устроят дискотеку с DJ Грув.

Кто из звезд выступит на фестивале #ТриЧетыре на День Молодежи в Волгограде 23 июня 2023 года

Так, в финале первого дня фестиваля #ТриЧетыре 23 июня 2023 года в Волгограде молодежь будет зажигать под «Ягоду-малинку» в исполнении Хабиба и «Мне так хорошо» с Мари Краймбрери. Также на сцену на этом концерте выйдут Анет Сай и бывшая участница групп «Ассорти» и «#2Маши» Мария Зайцева.

Кто из звезд выступит на День Молодежи в Волгограде 24 июня 2023 года на фестивале #ТриЧетыре

В День Молодежи в Волгограде 24 июня 2023 года на фестивале #ТриЧетыре на гала-концерте на Центральной набережной задействуют не менее звездный состав певцов. Зажигать молодежь будут Чина, Банд’Эрос и 5sta family. После будет дискотека с DJ Грув. Коламбия Пикчерз даже не представляет, как весело отметят День Молодежи 2023 в Волгограде. Завершит день салют.

Кроме того, на фестивальных площадках молодежь сможет пообщаться, взять мастер-классы и сделать селфи со звездами спорта, театра и кино. Так разминку в полдень 24 июня 2023 на Центральной набережной Волгограда проведет Джефф Монсон, в 10 утра – зарядка с олимпийской чемпионкой Татьяной Лебедевой. Приедут в Волгоград на фестиваль #ТриЧетыре хореограф Данил Поздеев и актеры Серафима Низовская и Иван Кокорин.

Также в программе мероприятий Дня Молодежи 2023 в Волгограде - «Аллея вкусов», фестиваль плова, ярмарка мастеров, сотни мастер-классов, бал выпускников и прочие развлечения.