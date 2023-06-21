Скоростной трамвай будет ходить в Волгограде последние дни. Фото: Андрей МИРЕЙКО

На время празднования Дня Молодежи и фестиваля #ТриЧетыре в Волгограде 22-24 июня 2023 года общественный транспорт Волгограда перейдет на особый режим работы. С вечера 22 июня, весь день 23 июня и 24 июня трамваи, троллейбусы и автобусы будут ходить в усиленном режиме, расписание движения подстроят под программу мероприятий, часть автобусов изменит маршрут, сообщили в мэрии.

Как будет работать 22, 23 и 24 июня 2023 года общественный транспорт в Волгограде: расписание

Вечером 22 июня 2023 года скоростной трамвай будет ходить с интервалом в 6 минут и до ночи. От «Комсомольской» до «Ельшанки» последний СТ отправится в 22.40, в сторону «Стадиона «Монолит» - в 23.10.

23 и 24 июня 2023 года скоростной трамвай в Волгограде будет ходить до полуночи. От «Комсомольской» к «Ельшанке» последний СТ уйдет в 24.00, до Монолита – аж в 0.30. Билеты придется оплачивать на входе в подземку.

Автобусы №2 и №6 на День молодежи 23 и 24 июня 2023 года в Волгограде в последний рейс от ж/д вокзала отправятся в 23.05, автобус №88 – в 22.50. Автобусы №21 и №35 из центра поедут в 23.12, автобус №55 – в 23.35, автобус №65 в сторону Жилгородка - в 23.37, на Тулака – в 23.54.

23 июня 2023 года в Волгограде трамваи № 1, 2, 4 и 10 выполнят в последний рейс от «Детского центра» стартуют в 23.30. Последние троллейбусы № 8А, 9, 10А и 15А в пятницу будут уходить из центра в 23.30 - 23.40.

24 июня 2023 года в Волгограде трамваи № 1, 2, 4 и 10 с остановки «Детский центр» уйдут в 23.40 - 24.00. Последние троллейбусы № 8А, 9, 10А и 15А стартуют около 23.45.

Жителей южный районов Волгограда от ж/д вокзала Волгоград-1 после концерта и салюта 23 июня 2023 повезет электричка в 23.10 и 24 июня - в 23.30.

- Общественный транспорт будет отправляться от точек пиковой загрузки сразу по мере заполнения салона. При необходимости организуют схему безопасной посадки в транспорт с помощью фан-барьеров, - поясняют в мэрии.

Какие автобусы изменят маршрут 23 и 24 июня 2023 в Волгограде

23 и 24 июня 2023 года в Волгограде с 21.30 все автобусы и троллейбусы пойдут без остановок на «Комсомольской», «Современнике» и «Медуниверситете». Подземных станций это не коснется.

Автобус №35 оба дня 23 и 24 июня 2023 пойдут не до «Речпорта», а на «Детский центр». Не будет заезжать на набережную и маршрутка №98.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

День молодежи в Волгограде 23 и 24 июня 2023: программа праздника, фестиваля #ТриЧетыре (расписание мероприятий).

Перекрытие дорог в Волгограде с 22 по 24 июня 2023 года: список улиц, схема пешеходных зон на время праздника на День молодежи и фестиваля #ТриЧетыре

Хабиб, БандЭрос, 5sta family: кто из звезд выступит на День Молодежи в Волгограде 2023 на фестивале #ТриЧетыре (подробнее).